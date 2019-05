Årets østjyske iværksætter vil sy sår med en symaskine

Hvis uheldet er ude og du slår dig, så du går et gabende sår, så ender du i dag ofte på skadestuen med udsigten til at blive limet eller få et par sting med et godt gammeldags sutursæt – i folkemunde ganske simpelt nål og tråd.

Men det tager lang tid at sy folk, når lægerne gøre det med deres i hænder og derfor har de to medicinstuderende i Aarhus Mads Esmann og Christine Aarenstrup Daugaard opfundet en symaskine til formålet.

- Mads fik ideen på det kirurgiske semeter, hvor man skal lære at sy. Man skal sy i kunstig hud og hans syntes, det var ekstremt besværligt og tidskrævende. Derfra udsprang ideen, fortæller Christine Aarenstrup Daugaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Mads Esmann nævnte tilfældigt ideen for hende og hun holdt ham siden fast på, at de skulle gøre alvor af den. For omtrent et år siden barslede de to med firmaet Esgaard, som nu har produceret en prototype på sår-symaskinen.

Det var to glade iværksættere, der umiddelbart efter prisoverrækkelsen tog denne selfie torsdag aften. Privatfoto.

Prisvindere

The Stitcher kalder de den maskinen, som kan klare opgaven. Det er en lille håndholdt symaskine, som er til engangsbrug. Hver maskiner indeholder ti sting. Prototypen er ikke færdigudviklet og heller ikke godkendt til brug på mennesker endnu, men alligevel så god en ide, at den torsdag aften indbragte de to studerende den østjyske iværksætterpris i kategorien effektivitet.

- Kæmpe stort tillykke med prisen. Alle deltagere i årets iværksætterpris har været gennem et intensivt forløb, hvor de hver især har gjort deres bedste, mens de stod foran dommere og garvede erhvervsfolk, lød det ved prisoverrækkelsen på Sostrup Slot torsdag aften fra Jan Petersen. Han er formand for Business Region Aarhus, som uddeler prisen.

De to unge medicinstuderende blev meget overraskede over, at de var udråbt som vindere.

- Det var så fedt. Vi sad og turde ikke håbe på det, for der var nogle andre virkelig fede projekter med. Vi var virkelig glade, siger Christine Aarenstrup Daugaard.

- Vi er utrolig glade og stolte over at få Iværksætterprisen. Det bringer os et skridt nærmere til at få vores prototype færdigudviklet som produkt, supplerer Mads Esmann.

The Stitcher er en lille håndsymaskine, der kan sy op til ti sting på mindre sår. Privatfoto.

Effektiv syning af sår

Symaskinen The Stitcher skal udover at gøre sy-arbejdet nemmere for lægerne, også spare tid, når der skal sys. Samtidig giver den mulighed for at andre end lægen kan overtage arbejdet med at sy folks sår.

- Herhjemme i Danmark taler man så meget om at effektivisere. Med The Stitcher kan andre sundhedspersoner sy mange af de små skadestuesår sammen, som folk kommer med, og på den måde give lægen lov til at lave noget andet, fortæller Christine Aarenstrup Daugaard.

Den helt store fordel ved symaskinen vil man imidlertid opleve andre steder end i Danmark.

- Især når man kigger på katastroferamte områder, kan man ikke være sikker på, hvilken uddannelse hjælpearbejderne har, når de syr folk og der vil The Stitcher kunne hjælpe.

Endelig sikrer The Stitcher, at sundhedspersonalet ikke kan stikke sig på nåle og dermed risikere at blive smittet med flere blodsygdomme.