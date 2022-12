Her er årets mest populære satirevideoer

En hverdag med letbaneaflysninger og stigende priser kan hurtigt blive trist og grå. Men det hjælper lidt på det, når vi også kan grine lidt af det.

Og netop det har vi og mange andre gjort af satirevideoerne med Søren og Simon.

Flest kunne dog se sig selv eller en ven i videoen, der udkom i anledning af datingappen Tinders tiårsfødselsdag. Her havde TV2 ØSTJYLLANDs journalist sat sig for at undersøge, om nogle af de åbningsreplikker, hun selv har modtaget gennem tiden, mon fungerer lige så godt - eller dårligt - i virkeligheden.

Modtagelserne var blandede, kan vi vist roligt sige.

Vi begynder dog på femtepladsen, som langt de fleste af os nok kan genkende situationer fra.

5. Når arbejdet skruer ned for varmen