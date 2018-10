AaB's 10 mand kæmper sig til uafgjort i Aarhus

AaB havde godt styr på AGF, men en udvisning til AaB-forsvareren Jores Okore gjorde betingelserne svære for gæsterne, der dog alligevel fik et 2-2-resultat med hjem til Nordjylland efter søndagens superligakamp.

AGF bragte sig foran med 1-0 kort før pausen, men en flot anden halvleg af Morten Wieghorsts tropper sikrede aalborgenserne det ene point.

Resultatet betyder, at AaB er på fjerdepladsen i Superligaen, mens AGF er at finde på sjettepladsen.

Det startede godt for gæsterne, der var dominerende i kampens indledning. Aalborgenserne havde endda bolden i mål efter 10 minutters spil, men målet blev annulleret for offside.

Der var højt tempo, da de to middelplacerede hold mødtes i Ceres Park. Foto: Mikkel Berg Pedersen

AGF havde svært ved at få spillet til at hænge sammen, men det lysnede for hjemmeholdet, da AaB-forsvarsspilleren Jores Okore begik straffespark efter en halv times spil.

Den tidligere Aston Villa-spiller blev desuden udvist for forseelsen.

AGF-midtbanespilleren Tobias Sana brændte det efterfølgende straffespark, men otte minutter senere kunne hjemmebanepublikummet bryde ud i jubel, da kantspilleren Jakob Ankersen scorede til 1-0.

1-0 var også stillingen, da en særdeles underholdende og dramatisk første halvleg blev fløjtet af.

Endnu højere tempo efter pausen

Anden halvleg var blot et par minutter gammel, da AGF-kanten Mustapha Bundu burde have scoret til 2-0, men hans afslutning gik langt over mål.

Det lykkedes AaB at udligne to gange under kampen. Foto: Mikkel Berg Pedersen

På trods af at være en mand i undertal fik AaB udlignet efter 55 minutter, da bolden havnede hos midtbanespilleren Magnus Christensen efter klumpspil i feltet.

Med et kvarter tilbage bragte midtbaneslideren Martin Spelmann AGF foran med 2-1 efter en fejl i AaB-forsvaret.

AaB ville dog ikke give sig, og fem minutter før tid udlignede AaB-angriberen Wessam Abou Ali til kampens slutresultat 2-2.

/ritzau/