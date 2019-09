Åbent hus med blandede følelser: Besparelser fylder hos borgerne

Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers havde søndag åbent hus, hvor interesserede kunne få et indblik i livet på sygehusgangene. Et tema var dog svært at undgå især på førstnævnte. Besparelser.

For i Aarhus står hospitalet i Skejby til at skulle spare 425 mio. kr. over de næste fire år. En realitet der ikke var gået de fremmødtes næse forbi.

- Der er folk, som synes, vi skal spare penge, det ved vi godt. Og det vil gå ud over mange ting, sagde Charles Soulam fra Hornslet til TV2 ØSTJYLLAND.

Et af de synlige beviser på den trængte økonomi finder man i hospitalets have, hvor bænke og havemøbler er sparet væk.

I den nye have på hospitalet i Skejby er besparelserne ganske tydelige.

'Ser håbløst ud'

Selv mener ledelsen ikke, at det er det værste sted at spare, men det har betydning, mente Karina Jørgensen fra Harlev.

- Det er da ærgerligt, at folk ikke kan sætte sig herude. Det gør, at færre bruger haven, sagde hun.

For mig ser det ret håbløst ud, jeg kan ikke sige så meget andet, at det er en katastrofe. Birte Westh, Risskov

Generelt var der ikke meget optimisme at spore blandt de fremmødte i Skejby, når snakken faldt på besparelser.

- For mig ser det ret håbløst ud, jeg kan ikke sige så meget andet, at det er en katastrofe. Man håber på, at der kan findes en løsning, lød det fra Birte Westh fra Risskov til TV2 ØSTJYLLAND.

🇩🇰Hospitalerne i @Region_Midt bød i dag 9.093 nysgerrige gæster indenfor til #ÅbentHospital på @AUHdk, @RandersHospital og #Gødstrup. På landsplan var 21.413 personer i dag på hospitalet - også selv om de ikke fejlede det mindste😃 #sundpol #godtsygehusbyggeri pic.twitter.com/QXjr7wdh43 — Region Midtjylland (@Region_Midt) September 1, 2019

Positiv stemning i Randers

Anderledes munter var stemningen i Randers, hvor den røde løber var rullet ud, og en spritny ambulance blev vist frem.

Især de mindste var her fascinerede over akutafdelingen, hvor sygeplejersker og læger viste, hvad man kan på 'indlagte' bamser.

- Vi fortæller den gode historie om, hvad vi er gode til. Heldigvis snakker vi ikke om besparelser i dag, sagde ledende overlæge på hospitalet Michael Tjørnild.

Den nye ambulance blev flittigt vist frem for blandt andre de allermindste.

Økonomien bliver drøftet

Men det blev der altså snakket om i Aarhus, og også beslutningstagerne har økonomien som et punkt på deres dagsorden.

Det kunne regionsrådsformand Anders Kühnau (S) garantere her til aften.

- Uden at kunne gå ind i de konkrete forhandlinger, kan jeg konstatere, at det er et tema, der bliver drøftet. Jeg ved, at vi har en finansminister, der ligesom jeg er optaget af, at vi finder en løsning, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsatte:

- Både i forhold til økonomien fordi vi er flere ældre, men også fordi vi lige nu har nogle store ekstraordinære udgifter i forbindelse med, at vi skal flytte ind i og ibrugtage nye sygehuse.

Regionsrådsformand Anders Kühnau lover, at politikerne lige nu diskuterer løsninger for Aarhus Universitetshospital og de øvrige sygehuse, der mangler penge.