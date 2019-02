To såret efter kæmpe slagsmål i Aarhus

Politiet ankom tidligere på aftenen til Aarhus Universitetshospital i Skejby efter en anmeldelse fra sundhedspersonalet på Akutmodtagelsen.

Årsagen var, at to mænd kort forinden var ankommet til afdelingen med ikke-livstruende knivsår på henholdsvis baller og ben.

- Vi vurderer, at de to tilskadekomne havde været en del af slagsmålet i det centrale Aarhus, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Østjyllands Politi modtog omkring kl. 18 flere anmeldelser om et stort slagsmål mellem to grupperinger i det centrale Aarhus. Flere vidner oplyste uafhængigt af hinanden, at der blandt andet var anvendt slagvåben i forbindelse med slagsmålet, og at de to grupperinger var kørt fra stedet i to biler.

Ifølge et vidne, som TV2 ØSTJYLLAND har talt med, foregik det ved Tage Hansens Gade og Rendsburgsgade.

Politiet vil gerne i kontakt med personer, der har overværet episoden, eller som har relevante informationer om slagsmålet i det centrale Aarhus.

Politiet kan kontaktes på telefonnummer er 114.

Østjyllands Politi har af hensyn til efterforskningen ikke yderligere kommentarer om sagen på nuværende tidspunkt.