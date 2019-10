92-årige Annegrethes fødselsdagsønske gik i opfyldelse: - Det er simpelthen så rørende

Da Annegrethe Christiansen i mandags fyldte 92 år, var hendes fødselsdagsønske meget beskedent. Hun ville gerne besøge den købmand, hvor hun har handlet i over 40 år.

Efter hun er flyttet på plejehjemmet Grønnegården i Grenaa, er det nemlig ikke så ofte, at hun kommer på visit hos Min Købmand Trekanten i Grenaa.

Købmanden fik en selfie med den 92-årige fødselar. Foto: Asger Christiansen

Derfor tog hendes søn og svigerdatter turen fra Aarhus til Grenaa, hvor de hentede Annegrethe Christiansen og opfyldte hendes eneste fødselsdagsønske.

- Det var et glædeligt gensyn. Jeg kan garantere dig for, at jeg havde en god fødselsdag. Det betød meget for mig, siger Annegrethe Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Mere end tre år siden sidste besøg

Købmanden har gennem årene betydet rigtig meget for Annegrethe Christiansen. Hun kom i forretningen hver dag i 40 år, men efter hendes mand døde, solgte hun huset og flyttede på plejehjem. Det har betydet, at der nu går meget længere mellem besøgene hos købmanden.

Dagens tilbud diskuteres med købmanden. Foto: Asger Christiansen

Faktisk er der gået omkring tre år, siden hun sidst kom forbi.

- Det var simpelthen så rørende. Medarbejderne derhenne kunne genkende mig, og de kom og tog om mig. De gav mig også en buket blomster og sagde tillykke med min fødselsdag, siger Annegrethe Christiansen.

Det betyder noget, at man kender medarbejderne og også de andre handlende, mener Annegrethe. Og det er derfor, at hun er kommet hos den samme købmand siden 1973.

Netop af den grund synes Annegrethe Christiansen, at det er ærgerligt, at flere store supermarkeder tager over for de små lokale købmænd.

- Men jeg forstår det også godt. De unge har travlt. Det er ikke, som da jeg var ung, siger hun.

Annegrethe fik en god snak med købmanden, som hun ikke havde set i tre år. Foto: Asger Christiansen

At kunder og medarbejdere kender hinanden, betyder ikke kun noget for Annegrethe Christiansen, men også for købmand Henrik Nørgaard.

- Hun er kommet her fast i rigtig mange år. Det var bare en del af hendes liv at komme her. Det er sådan nogle som Annegrethe, der gør arbejdslivet noget værd, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom der er gået længe mellem de seneste besøg hos købmanden, håber Annegrethe på snart at kunne komme derud igen.

Annegrethe med hendes blomster, som hun fik af købmanden. Foto: Henrik Nørgaard