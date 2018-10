90-årige Gertrud arbejder stadig: - De gamle hænder kan endnu

Gertrud Marie Therkildsen har fødselsdag i dag. Hun fylder hele 90 år, men hun er alligevel ikke ligefrem blevet gammel.

Hun arbejder nemlig næsten hver dag i City Stoffer i Aarhus – og hun har sin datter som sin chef.

- Jeg sidder laver nogle småting, som hun er meget glad for. Jeg laver nogle elastikker. Jeg måler op, fem meter i hvert stykke, og så bliver det solgt udenfor på gaden, siger fødselaren til TV2 ØSTJYLLAND.

Det bedste er at komme ned og snakke med alle pigerne og drikke kaffe og lave lidt med mine hænder. Selvom de er gamle, så kan de godt lidt endnu. Gertrud Marie Therkildsen, 90 år

Hun er med sine ni årtier formentlig Østjyllands ældste medarbejder, men selvom hun har været mange år på arbejdsmarkedet, så er hun stadig ikke træt af det.

Gertrud har et rigtig godt forhold til chefen. Det er nemlig hendes datter.

- Det er simpelthen så rart ikke at skulle sidde hjemme i en stol og hænge. Det bedste er at komme ned og snakke med alle pigerne og drikke kaffe og lave lidt med mine hænder. Selvom de er gamle, så kan de godt lidt endnu, siger Gertrud Marie Therkildsen.

Mor til sin chef

Den efterhånden ældre østjyde er altså hverken blevet for gammel til at have arbejde eller veninder. Det bekræfter hendes chef.

Ifølge Gertrud, kan hun sagtens klare skærene lidt endnu.

- Min mor kommer herned hver dag og får kaffe og en spandauer og en rigtig god snak med hele personalet, siger Marian Therkildsen, der er datter til Gertrud og har været indehaver af City Stoffer i 40 år.

Spørger man Gertrud, om det er hårdt at arbejde for sin datter, opdager man, at reaktionerne stadig kommer hurtigt.

- Hun bestemmer ikke over mig!