820 skolebørn planter skov: - Grønne børn bliver grønne voksne

I morges tog elever fra Skæring Skole de første spadestik til en ny skov. Planen er, at hvert barn på skolen skal have sit eget træ, det vil sige, at der kommer til at være 820 træer ved Skæring Skoles grønne område, som i fremtiden skal blive til Skæring Børneskov.

Tanken er over en årrække at tilplante en del af de ubenyttede græsarealer, der omgiver skolen. De nye natur-rum skal kunne bruges både til ude-undervisning af skolens elever og til rekreative formål for alle områdets beboere.

Anna Sloth Møller går i fjerde klasse på Skæring Skole, og hun er med til at plante træer i dag.

- Fordi vi gerne vil passe på klimaet, det synes jeg er rigtig godt, siger Anna Sloth Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Det foregik på Skærings Skoles store grønne område, hvoraf en del bliver brugt til sport og fritidsaktiviteter.

Alle skolebørn skal plante et træ

Tanken er, at alle børn på Skæring Skole, ligesom Anne, skal få lov at plante sit eget træ.

- Formålet er, at børnene kan se og følge træerne, de har været med til at plante i de ti år, de er her. Således at klasser og børn har et areal, hvor de faktisk får lov at plante og vedligeholde det og får den læring af at se, hvordan tingene vokser op, og hvad det kræver, siger Anne Schwartz, der er skoleleder i Skæring Skole.

Og Anne Sloth Møller fortæller, hun glæder sig til at luge ukrudt et par gange om året.

Hele næste uge skal børnene lære om genbrug og bæredygtighed.

- Der skal vi være på værksteder, hvor vi lærer om klima og FNs verdensmål, siger Anna.

Fra grønne børn til grønne voksne

Og ifølge skolederen kommer skoven til at gøre en stor forskel for børnene.

- Og det tror jeg, simpelt hen er det, der kan gøre en forskel for børnene, så de vokser op uden at blive bange, men de vokser op som nogle ansvarlige og grønne børn, som bliver grønne voksne, siger skoleleder Anne Schwartz.

I temaugen har de små 1.000 elever, lærere og pædagoger fokus på FN´s 17 verdensmål.

Området er åbent, så alle fremover kan gå ind og nyde Skæring Børneskov.

- Hvis man kommer igen om 25 år, så tænker jeg, man går ned og klapper sit træ og siger, ’der er du igen. Dejligt! Jeg husker dig fra den gang, jeg plantede dig’m siger Anne Schwartz.