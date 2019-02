80.000 skoleelever holder valg: Sådan stemte de unge

Vi er trådt ind i valgåret for Folketinget, men det er ikke kun de voksne, der gør klogt i at læse op på partiernes holdninger. Skolevalget finder nemlig for tredje gang sted, og det er børnenes chance for at vise, hvad deres holdninger er.

80.000 børn fordelt på 812 skoler over alt i landet har i dag haft mulighed for at fortælle, hvilke partier de bedst kan lide, og efter en optælling af stemmerne i Midtjylland, ligger Venstre som det største parti. De er tæt efterfulgt af Socialdemokratiet, mens Konservative halter lidt efter på en tredjeplads.

- I Midtjylland er det gået rigtig godt. Vi er stadigvæk det største parti, og det er jeg rigtig glad for. Det tyder på, at vores debattører har gjort et godt stykke arbejde, siger Kasper Justesen, der er formand for Venstres Ungdom i Randers.

Selvom Konservative ikke fik helt så flot et valgresultat, kan formanden for Randers Konservative Ungdom alligevel ikke få armene ned.

- Skolevalget her i 2019 er tredje gang, det bliver afholdt, og der er flere skoler, der er tilmeldt og flere elever, der har stemt, end nogensinde. Det er mega fedt, siger Anders Callisen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kasper Justesen jubler efter et godt valg, hvor Venstres Ungdom blev det største parti i Midtjylland.

Det tager tid at forstå

Vestervangsskolen i Randers er en af de mange skoler, der torsdag har afgivet stemmer, og de har været igennem et tre uger langt forløb, der skulle give dem en forståelse for den politiske proces.

Der er blevet ført valgkamp i ugevis på landets folkeskoler.

Den første uge skulle de forholde sig til en række mærkesager.

- Jeg synes, at aktiv dødshjælp kunne være en rigtig god ide at indføre, fordi at hvis man er rigtig syg, så er der godt, at man kan få en rolig død, siger Amalie Larsen, der går i 9.a på Vestervangsskolen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mathilde Abildgaard Krogh håber, at folketingspolitikerne følger med i valget og ser, hvad der betyder noget for de kommende vælgere.

- Jeg tænker, at kortere skoledage, det vil vi vist nok alle sammen have, og så har vi haft en stor enighed om, at aktiv dødshjælp er noget, vi gerne vil have gjort noget ved, siger Jonathan Kildevang Rudolph, der går i 9.b på Vestervangsskolen.

80.000 stemmer er blevet talt op i løbet af dagen.

I den anden uge af forløbet, skulle eleverne lave en kampagne for deres mærkesager, og i den tredje og sidste uge deltog eleverne i en debat med ungdomspolitikkerne fra området.

- Jeg synes, det har været en god måde for de unge at komme tættere på en politisk verden, der godt kan være lidt fjernt fra dem i hverdagen. Det har været rigtig godt, siger Leif Bols Østergaard, der er lærer for den politisk aktive klasse på Vestervangsskolen.

Stemmerne skal gøre en forskel

Selvom eleverne er glade for at have deltaget i skolevalget, håber de, at deres stemmer i sidste ende kan hjælpe med at sætte fokus på de områder, der er blevet talt om.

- Jeg tror ikke, de lytter 100 procent, men jeg tror helt klart, de vil se, hvad resultatet er blevet og måske lige tænke lidt over, hvilke mærkesager vi kæmper for, siger Mathilde Abildgaard Krogh, der går i 9.b på Vestervangsskolen.

Det er svært at sige, hvor stor indflydelse skolevalget i sidste ende har, men Mathilde Abildgaard Krogh har ret i, at der bliver fulgt med i valget fra landets øverste politikere.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) følger altid med i skolevalget.

- Jeg følger jo med i resultatet, og det har jeg også gjort de sidste to gange og glædet mig over, at det gik mit eget parti godt. Jeg er spændt, for det er jo fremtidens vælgere, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom han glæder sig over Venstres position som det største parti i Midtjylland, mener han dog ikke nødvendigvis, at alle de børn, der har sendt en stemme i deres retning, kan forventes at stemme på Venstre til deres første folketingsvalg.

Stemmerne blev omhyggeligt afleveret af eleverne på Vestervangsskolen.

- Jeg kan huske, hvordan jeg selv var, da jeg gik i 8.-9. klasse, og der var man da stadigvæk under formgivning, så selvom man stemmer på et eller andet i dag, kan det godt være, man stemmer på noget andet, når man bliver 10 år ældre, siger Lars Løkke Rasmussen.

Uanset valgets resultat blev dagen fejret af alle partierne. Skolevalget er nemlig en hyldest til demokratiet.

Valget er ovre, og de mange stemmer er talt op. Og på trods af at stemmerne nok ikke ændrer love eller samfund, så har valgdagen haft mange positive effekter for partierne.

- Jeg ved allerede, at der ude på skolerne under selve debatterne er blevet hvervet masser af medlemmer, så jeg satser helt sikkert på, at der er mange, der er interesserede, siger Anders Callisen fra Konservative Ungdom.

Selvom hans parti, Randers Konservativ Ungdom, ikke vandt valget, er det stadig en festaften for formand Anders Callisen.

Uanset antallet af stemmer var alle partierne til valgfest.

- Det her er lige så meget en hyldest til demokratiet, som det er en valgaften. Skolevalget er så smukt, fordi vi får motiveret en masse unge mennesker. Det er både unge mennesker i SFU, RU, KU og i VU, der i Randers har gjort en stor indsats. Derfor har vi inviteret alle til pizza og lidt øl, siger Kasper Justesen fra Venstres Ungdom til TV2 ØSTJYLLAND.