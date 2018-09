80 østjyder mister jobbet: Vestas gør klar til stor fyringsrunde

Vestas gør klar til en sparerunde, hvor 400 ansatte står til at miste jobbet.

Omkring 200 stillinger i Danmark bliver nedlagt, hvoraf de 80 vil være på Vestas' fabrik i Hammel. Det oplyser pressechef Anders Riis.

Derudover vil de danske fyringer primært være kontoransatte, men det endelige tal afhænger af forhandlinger med fagforeninger.

Vindmølleproducenten forklarer beslutningen med, at der er sket et skift i branchen, og at der nu er mere vækst i lande uden for Europa.

Derfor er selskabet nødt til at justere omkostningerne.

- Det er et resultat af, at vi ser væksten være primært uden for de traditionelle vindmarkeder - det vil sige især uden for Europa, siger Anders Riis.

- Vi ser globalt stor efterspørgsel på vindenergi, og det er afgørende, at vi har det rigtige setup til at efterkomme den efterspørgsel, siger han.

80 medarbejdere mister deres job på Vestas' fabrik på Frankrigsvej i Hammel. Foto: Google Maps

Reduktion på 1,6 procent af staben

Vestas har 4000-5000 ansatte i Danmark og samlet 24.300 på verdensplan i 79 forskellige lande. Sparerunden svarer til et fald i medarbejderstaben på 1,6 procent.

Det er altid trist med den form for meddelelse, som vi fik her til morgen. Brian Tøfting, tillidsrepræsentant, Vestas, Hammel

Ud over Danmark vil de fleste af de øvrige stillinger blive nedlagt i lande i Nord- og Centraleuropa - herunder særligt Tyskland.

Vestas forventer at kunne spare omkring 225 millioner kroner om året fra 2019.

Trist meddelelse

På Vestas' fabrik i Hammel rammer nyheden om den kommende fyringsrunde hårdt.

- Det er altid trist med den form for meddelelse, som vi fik her til morgen, siger Brian Tøfting, der er tillidsrepræsentant hos Vestas i Hammel til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge ham er alle ansatte på fabrikken meget berørte.

- Der er endnu ikke sat navn på, hvilke medarbejdere, der mister deres arbejde, så folk går med en utryghed, siger Brian Tøfting.

Næste skridt bliver at tillidsrepræsentanterne og medarbejderne får yderligere information.

- Fra tillidsrepræsentanternes side skal vi sikre, at der bliver lavet ordentlige vilkår for de kollegaer, der skal siges farvel til, samtidig med at vi skal fokus på dem, der stadig skal være der, Brian Tøfting.

Tab for dem der mister job

Heller ikke for borgmester i Favrskov Kommune, Nils Borring (S), er nyheden om den kommende sparerunde på Vestas nogen god nyhed.

- Det er aldrig rart at høre, når virksomheder skærer ned og skærer i antallet af medarbejdere. Det er et tab for dem, der nu bliver afskediget, fordi Vestas er en god arbejdsplads, siger Nils Borring til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har talt med Vestas i dag.

- I en situation som den her er der en dialog mellem virksomhed og kommune. Når der er tale om så mange ansatte, går Favrskov Kommune ind og koordinerer den indsats, der skal laves i forbindelse med hurtigt at få de her folk i beskæftigelse igen, siger Nils Borring.

Han kan ikke pege på, hvilke konsekvenser det har for Favrskov Kommune

- Det er ikke sikkert, at det har en konkret betydning for kommunen. Vi har heldigvis meget lav ledighed. Derfor er det også mit håb, at de her folk rimelig hurtigt kommer i arbejde igen, Det er dygtige medarbejdere, siger Nils Borring.