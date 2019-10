8. klasseelever står for motionsdag: - Det er fedt at være en del af et fællesskab

Massevis af børn har i dag, fredag, trodset regnen, snørede løbeskoene og er hoppet i idrætstøjet.

Traditionen tro skal landets folkeskoleelever nemlig lige have lidt sved på panden til Skolernes Motionsdag, inden de med god samvittighed kan gå på efterårsferie.

På Th. Langs Skole i Silkeborg griber de den traditionsrige dag an på en lidt anderledes måde. Her står skolens 8. klasseelever nemlig for motionsdagen, som løber af stablen i Indelukket i Silkeborg.

- Vi har fokus på entreprenørskab og samarbejde, og det har været vildt at lave det. Og det er mega fedt at føle, at man er en del af så stort et fællesskab, siger Marie Bøye, der går i 8. klasse på Th. Langs Skole i Silkeborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

8. klasseeleverne på skolen har arrangeret et løb, hvor de mindre elever skal samle perler ind undervejs, så de til sidst har en perlekæde.

Johanne Marie Bøye og Noah Moesgaard er blandt de 8. klasseelever, som har været med til at arrangere Skolernes Motionsdag på Th. Langs Skole i Silkeborg.

650.000 elever løber efterårsferien i møde

Skolernes Motionsdag er verdens største motionsevent for skolebørn. Det viser en undersøgelse, som Dansk Skoleidræt har foretaget sig.

Ifølge denne undersøgelse deltager 650.000 elever i motionsdagen. Det svarer til 96 procent.

Skolernes Motionsdag er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, der er et samarbejde mellem Dansk Skoleidræt og TrygFonden. Målet med programmet er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.