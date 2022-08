8 grunde til at du hele tiden køber nyt – og aldrig får smidt det gamle ud

Fire ud af ti danskere føler, at de har for meget rod derhjemme. Alligevel får vi alt for sjældent skilt os af med de ting, som hober sig op.

Det gælder formentlig også for dig.

I hvert fald gør det sig gældende for de medvirkende, som i øjeblikket forsøger at komme rodet til livs i tv-programmet ’Vi drukner i rod’ på TV2.

Men hvorfor hober bunker af tøj og ting sig egentlig op i de danske hjem?

Det har TV-kanalen bedt to eksperter om hjælp til at forstå.

Det er adfærdsekspert Jakob Rachmanski, der blandt andet hjælper virksomheder i detailhandlen, og Jane Ibsen Piper, der er minimalist og lever af at hjælpe folk med at skære ned i mængden af ting.

I det efterfølgende kalder vi dem for en nemheds skyld for adfærdseksperten og minimalisten.

Her er de otte ting, som de mener er grunden til, at bunkerne vokser.