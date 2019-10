77-årige Erik fortrød pension – nu har han åbnet ny butik

Masser af fritid med ture på golfbanen, besøg hos børnebørnene og ture til udlandet er måske det, som mange forbinder med det perfekte pensionistliv.

Det var det også for 77-årige Erik Sørensen. Han har været guldsmed i 57 år, og fordi han gerne vil på pension, solgte han i september sin forretning, Diamanten, i Randers til kun 1 krone.

Læs også Guldsmed er træt af nettet og lukker sin butik: - Du kan få den for en krone

Men efter at have været på pension i et par uger - det der næsten må være den korteste pensionstid nogensinde - har han fortrudt.

Jeg vil ikke sidde og dø foran en flimmerkasse. Erik Sørensen, 77 år, Randers

- Jeg vil ikke sidde og dø foran en flimmerkasse, siger Erik Sørensen til TV2ØSTJYLLAND.

Erik Sørensens drøm er at bruge pensionsårene i Thailand, men denne plan er kæresten ikke med på, og derfor bliver han også hjemme i Danmark. Men her ser han ikke den helt store værdi i at være pensionist.

- Jeg kan sagtens blive her i Danmark, men jeg kan ikke sidde her og ikke lave noget, siger Erik Sørensen til TV2ØSTJYLLAND.

02:09 VIDEO: I september besøgte TV2 ØSTJYLLAND, da Erik Sørensen satte sin butik til salg for 1 krone. Luk video

Har købt ny butik

Kærligheden til faget er større end trangen til at slappe af derhjemme, og derfor har Erik Sørensen nu åbnet en ny guldsmedsbutik i Randers.

- Jeg er glad for mit fag, og jeg er meget glad for at være guldsmed, siger Erik Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Erik Sørensen lavede 500 ringe i ugen, da han lavede flest.

Gennem tiden har den 77-årige guldsmed designet og produceret 25.000 guldringe hvert år, og han er slet ikke færdig.

- Jeg har en god bekendt, som er bedemand. Han har været op og tage et par mål af døren her i butikken, for at tjekke, om der kan komme en kiste herind, og det kan der gå. Så det er den dag, jeg holder, siger Erik Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Her er Erik Sørensens nye guldsmedsbutik.

Flere går senere på pension

Erik Sørens er ikke alene om at have svært ved at slippe arbejdslivet.

Læs også Plejehjem plaget af hundelorte – sidder fast i rollatorer og kørestole

Faktisk er der flere og flere, der vælger at gå senere på pension – ikke kun fordi politikerne synes, det er en god ide, men også fordi de selv vil. Det viser en undersøgelse, som VIVE har gennemført for Seniortænketanken.

Her fremgår det, at andelen af 67-årige, der stadig arbejder, er fordoblet på 15 år. I 2002 arbejdede 10 procent af de 67-årige, mens hele 29 procent havde trukket sig tilbage, inden de fyldte 60 år.

Erik Sørensen er langt fra den eneste, der har svært ved at slippe arbejdsmarkedet.

I 2017 var billedet et noget andet. Da arbejdede 19 procent af de 67-årige, og kun 12 procent havde trukket sig tilbage, inden de fyldte 60 år.

- Udsigten til, at vi fremover skal være endnu ældre for at kunne få efterløn og folkepension, indebærer, at der er behov for mere viden om, hvordan vi bedst sikrer, at ældre får et godt arbejdsliv og fastholdes på arbejdsmarkedet længst muligt, siger Mona Larsen, der er seniorforsker i VIVE.

Primære årsager til at forlade arbejdsmarkedet Muligheden for at få efterløn eller pension (40 procent)

Havde lyst til selv at bestemme, hvad man skulle foretage sig (24 procent)

Dårligt helbred (23 procent)

Blev sagt op (8 procent)

For at få mere tid til fritidsinteresser (8 procent). Kilde: VIVE

For 20 år siden var dårligt helbred den største enkeltstående årsag til, at danske ældre holdt op med at arbejde. I 1997 stoppede 36 procent på grund af dårligt helbred, mens det i 2017 var 23 procent.

Læs også Jørgen har tabt sej kamp – nu jævnes træer og læhegn med jorden