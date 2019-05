75 år som skolekammerater: - det er jo lidt særligt

Midt i en krigstid med udgangsforbud og mørklægningsgardiner startede 48 børn i folkeskole ved Missionshuset i Alderslyst ved Silkeborg tilbage i 1944.

Det er i år 75 år siden. Derfor var 22 af de tidligere elever samlet i Silkeborg til en hyggelig dag med fokus på gamle minder og svundne tider.

Det fine jubilæum har fået tidligere elever fra nær og fjern til at dukke op.

Én af dem, der kommer langvejs fra til jubilæet, er Vita Maurer Jørgensen. Det er 19 år siden, at hun så sine klassekammerater sidst.

Der var et stort fremmøde til 75 års jubilæet. Flere af de tidligere skolekammerater kom langsvej fra.

For hende har turen til Silkeborg taget lidt længere end for de andre. Hun bor til dagligt i Schweiz, men rev alligevel et par dage ud af kalenderen for at tage til Danmark.

- Jeg har kun været med til skolejubilæum en gang før, men i år har vi 75 års jubilæum, og det er jo lidt særligt, siger Vita Maurer Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er herligt at se dem igen. Vi får en hyggelig dag ud af det. Vi taler om gamle minder og det er rart at få dem opfriskes. Ivan Bugner, skolejubilar

Jubilæet blev holdt i smukke omgivelser i skoven på Indelukkets Spisested i Silkeborg. Det var Ivan Bugner, der havde stablet dagens arrangement på benene.

- Det er herligt at se dem igen. Vi får en hyggelig dag ud af det. Vi taler om gamle minder og det er rart at få dem genopfrisket, siger Ivan Bugner.

Sådan så eleverne ud, da de tilbage i 1944 startede i skole under 2. verdenskrig.

Digitale indbydelser

Jubilarerne er alle blevet over 80 år, og nutidens verden farer forbi i hastigt tempo.

Ord som apps, wifi og digitalisering kan være svære at forholde sig til. Derfor kan det også være en udfordring at få kontakt til sine tidligere klassekammerater, når man helst vil sende indbydelsen digitalt.

- Det er ikke alle, der bruger mail. En af mine tidligere klassekammerater bor i Norge. Hun vil have invitationen på brev, så jeg har kopieret mailen ud og sendt det med posten. Det er noget besværligt og dyrt, siger Ivan Bugner.

Det er endnu uvist, om klassekammeraterne skal mødes igen til 80 års jubilæum i 2024.