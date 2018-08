70'er-kendisser lægger navne til nyt Aarhus-kvarter

Området omkring Godsbanen skal huse den nye Arkitektskole, forskellige erhvervsbygninger og private boliger, når det nybyggede kvarter står færdigt.

Fredag blev det offentliggjort, hvad de nye veje og pladser kommer til at hedde og der er valgt et klart tema: kulturpersonligheder, som gjorde sig gældende i 1970'erne.

- Denne del af Aarhus har altid haft en vigtig funktion for byen, og området har i århundreder udviklet sig og fulgt med tiden. I dag er det omdrejningspunkt for nutidig kultur, siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

- Mange af de mennesker, som skaber nye tiltag på Godsbanearealerne, er netop blevet påvirket af 70’ernes kulturscene. Derfor er det en stor glæde, at vi har fået lov til at opkalde navne og pladser efter disse 13 ikoner.

Fem kvinder

Aarhus er tidligere blevet kritiseret for ikke at have kvindenavne nok i byens stednavne.

I det nye kvarter er fem af 13 pladser og gader opkaldt efter kvinder: Lone Kellermann, Else Marie Pade, Trille Nielsen, Helle Virkner og Dea Trier Mørch har alle fået en vej eller en plads opkaldt efter sig.

En sidste plads på kortet mangler dog at blive navngivet og her kan du være med til at bestemme.

Ifølge Århus Stiftstidende planlægger Teknik og Miljø nemlig en konkurrence, der skal finde et navn til den sidste tomme plads på kortet.