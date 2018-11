70.000 kom forbi sidste år - nu tændes julelysene igen i Hinnerup

Hvis du endnu ikke er kommet i den helt rigtige julestemning, så har du nu muligheden for få nisser, julelys og krybbespil på hjernen.

Fredag aften kl. 20 sætter beboerne i Fredensgade i Hinnerup strøm til de tusindvis af pærer, der igennem snart mange år har gjort den lille østjyske villavej til et sandt tilløbsstykke.

Sidste år blev det anslået, at 70.000 gæster lagde turen forbi den ellers helt almindelige og rolige villavej i det centrale Hinnerup, hvor cirka 20 hustande går juleamok.

- Vi gør, som vi plejer. Jeg har nogle enkelte nye sager, men ellers har jeg mest forberedt det ved almindelig vedligehold, fortalte en af gadens beboere, Peter Schmidt, tidligere i denne måned til TV2 ØSTJYLLAND.

Begyndte som drilleri

Den store julelys-tradition på Fredensgade begyndte for cirka 20 år siden og begyndte som et drilleri mellem to genboer. Men gennem årene er det blevet mere og mere omfattende - og nu er 20 hustande med i det.

Vi har vænnet os til de mange mennesker, men man kan da godt blive lidt træt af det i løbet af december. Peter Schmidt, beboer, Fredensgade

- Det tager mig cirka tre dage - fra morgen til aften - at gøre klar til det, hvis vejret er godt. Men hvis det regner og blæser, tager det længere tid, siger Peter Schmidt.

Hvert år i julen er Fredensgade et stort tilløbsstykke, og det gør da også et indhug i privatlivet for vejens beboere.

- Vi har vænnet os til de mange mennesker, men man kan da godt blive lidt træt af det i løbet af december, hvis man for eksempel har været ude at køre en tur, og vi så skal holde i kø for at komme hjem. Men vi har jo selv skabt det, så vi er selv ude om det, siger Peter Schmidt.

Og det er altså i aften - fredag den 30. november kl. 20 - at der bliver trykket på den helt store kontakt i Hinnerup.

