Her trykker to ud af tre for hårdt på speederen

Tre knapper at skrue på

Ifølge Michelle Laviolette er der tre ting, man kan gøre for at få nedsat farten. To af dem er afprøvet i Allingskovby. Politiets fartkontrol og en ”Din fart”-måler.



- Fartkontrol får folk til at sætte farten ned. Det kan være svært at forstå for nogle bilister, at de kan dø, men en bøde er konkret, og det har en stor effekt, siger Michelle Laviolette.



- Med ”Din fart”-måler får bilisterne den personlige respons i gerningsøjeblikket, du har brug for, når du kører for stærkt og måske ikke er opmærksom på det, siger hun.