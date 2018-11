70 børn til LAN-party: Sendt hjem da internettet forsvandt

Det var 70 spændte unge, der var mødt op i Multihallen ved Sct. Georgsgården i Skanderborg fredag aften.

- Det er allerførste gang. Jeg har aldrig prøvet det før, men jeg har hørt meget om det, og jeg vil rigtig gerne prøve det, fortæller 11-årige Victor Johan Andrea.

De havde hver især medbragt sodavand, chips og slik, så de kunne holde sig vågen og spille computer i 20 timer.

- Jeg tænker, det bliver meget godt. Det er svært at sige nu. Det kan godt ændre sig. Jeg kan blive helt træt eller helt vågen. Men ja, det skal nok blive meget sjovt, fortæller Victor Johan Andrea til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi spillede i to timer, og stemningen var god, og de hyggede sig. Og så lige pludselig kunne vi ikke få forbindelse til spil-serverne. Thomas Helvard, pædogog og arrangør.

Victor Johan Andrea havde da også en klar taktik for at kunne gennemføre.

- Mit mål er at holde mig vågen til halv fire, så sove fire timer, og så game til klokken tre. Men jeg tror ikke, at jeg kan holde mig vågen, men det håber jeg.

Men så langt kom han ikke. Klokken halv elleve gik strømmen.

- Vi spillede i to timer, og stemningen var god og de hyggede sig. Og så lige pludselig kunne vi ikke få forbindelse til spil-serverne, som vi plejer, fortæller pædagog Thomas Helvard i Sct. Georgsgården Børne og Ungdomscenter.

Hallen var pyntet op med kabler, computere og en masse snacks.

Centeret er koblet på det kommunale internenet, og ifølge Thomas Helvard var der også problemer med internettet andre steder i Skanderborg Kommune.

- Vi baksede i en times tid for at få det til at virke, men måtte give op til sidst. Desværre med en masse skuffede børn, fortæller Thomas Helvard.

Hverken ham eller Carsten Bjerre, som er institutionsleder, ved, hvorfor internettet gik ned.

LAN-party: Er et arrangement hvor deltagerne medbringer egen computer som sammenkobles i et fælles netværk.

Det var ellers nogle spændte børn TV2 ØSTJYLLAND mødte fredag aften inden nedbruddet. En af dem var 13-årige Areen Laki, som spiller computerspil 30-35 timer om ugen. Hovedsageligt Counter-Strike.

- Drømmen på den lange bane er at blive professionel Counter-Strike-spiller. Det er min drøm, og jeg vil gerne spille videre. Jeg kan godt lide det her spil, siger Areen Laki.

Areen Laki spiller computer på næsten fuldtid - 30-35 timer om ugen.

Håber på nyt arrangement snart

Oprindeligt var målet med arrangementet i Skanderborg, at det skulle være begyndelsen på noget endnu større.

- Ambitionerne er at få lavet en liga til fritidsklubber og ungdomsklubber her i Skanderborg. Og så vil vi gerne have et større arrangement, så vi vil gerne invitere flere klubber og få flere børn og unge med, fortæller Thomas Helvard.

Vi giver ikke op. Vi finder en løsning og laver et nyt arrangement. Det her er noget, vi alle sammen vil. Thomas Helvard, pædagog.​​​​​

Selvom der kun var drenge tilmeldt fredag, så er der også piger ude i de forskellige klubber.

- Jeg ved ikke, hvorfor de ikke har valgt at komme til arrangementet her. For vi har piger ude i klubberne, som spiller de samme spil som drengene her, siger Thomas Helvard.

Selvom det var nogle skuffed børn, der tog hjem alt for tidligt fredag, så er de allerede i gang med at arrangere et nyt LAN-party igen, fortæller Thomas Helvard.

- Vi giver ikke op. Vi finder en løsning og laver et nyt arrangement. Det her er noget, vi alle sammen vil.

