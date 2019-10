67-årig legendarisk DJ takker af: Hyldet af tusinder til landskamp

Kender I de mennesker, der fylder et rum med livsglæde og godt humør, straks de træder ind af døren?

Sådan et menneske er 67-årige Poul-Erik Jensen fra Grenaa.

Det er følelser. Jeg spiller med følelser for publikum, jeg spiller med følelser alle steder. Så det gør bare, at jeg skal levere varen hver gang. Poul-Erik Jensen, Håndbold DJ

Og det er måske netop også derfor, han i de seneste 18 år har haft som trofast opgave at få folk i god stemning, give dem smil på læberne og kildren i maven.

Alt sammen gennem musik.

Han er nemlig fast DJ for herrelandsholdet i håndbold. Og blandt andet hjernen bag sidste års kendingsmelodi til VM i håndbold: Volbeats 'For Evigt'.

- Det er følelser. Jeg spiller med følelser for publikum, jeg spiller med følelser alle steder. Så det gør bare, at jeg skal levere varen hver gang, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er ikke plads til fejltagelser her. Prøv bare at se, hvis jeg satte den forkerte nationalmelodi på. Uh. Så ville det jo stå i alle aviserne dagen efter. Poul-Erik Jensen, Håndbold DJ

Og følelserne får frit løb, da undertegnede møder ham i Ceres Arena i Aarhus. For det er netop den aften, han officielt har sidste dag som håndbold DJ. En epoke er forbi. Hyldet af tusinder.

- Nu er det tid til, at nu stopper jeg. Der skal også nogle nye til. Og nu har jeg sagt tre gange, at nu stopper jeg, men nu gør jeg det, forklarer DJ'en.

Kort før Danmarks kamp mod Frankrig i Golden League i torsdags, blev Poul-Erik Jensen hyldet foran tusinder af publikummer for sin indsats som DJ. Foto: Dansk Håndbold Forbund

Men det er ikke, fordi han trods sine 67 leveår ikke længere kan holde til det. Tværtimod. For der er stadig fuld fart over feltet hos 'Brillemanden fra Grenaa', som han til dagligt er kendt som.

- Det er ligesom sådan en Duracell-kanin. Du trykker bare på knappen, og så starter jeg, griner han.

Det kan godt være, der er noget, der er smart at høre i radioen, men når jeg så kommer og spiller det i hallen, så kan jeg se på folk, at den passer ikke. Poul-Erik Jensen, Håndbold DJ

For ham er der ikke noget, der hedder sjusk. Det er der bare ikke plads til. Det kan man se på både den tjekkede måde, han forbereder DJ-pulten. Og på hans faste udstyr. Der er altid en ekstra harddrive med i tasken, hvis det utænkelige skulle ske: At noget går galt.

- Der er ikke plads til fejltagelser her. Prøv bare at se, hvis jeg satte den forkerte nationalmelodi på. Uh. Så ville det jo stå i alle aviserne dagen efter.

Med næsten to årtier som værende den, der med musik har vendt nederlag til sejr - i hvert fald når det gælder publikums gejst - kunne man fristes til at tro, at Poul-Erik Jensen ved alt om de nyeste hits. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet.

- Det kan godt være, der er noget, der er smart at høre i radioen, men når jeg så kommer og spiller det i hallen, så kan jeg se på folk, at den passer ikke. Og så bliver den skrottet med det samme, siger han.

Men han skulle da være et skarn, hvis han for alvor lagde DJ-tjansen på hylden. Derfor har han understreget, at han da stadig vil være at finde i diverse håndboldhaller, når blandt andre Aarhus Håndbold spiller kampe.