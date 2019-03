63-årig mand død i brand i rækkehus

Lørdag formiddag opstod der en brand i et rækkehus i Hornslet.

Rækkehuset tilhørte en 63-årig mand, hvis liv ikke stod til at redde.

Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Christian Riis til Ritzau.

- Der har kun været ild i sengen, men der kan sagtens have været sodskader og lignende andre steder i huset.

Krisehjælp til ansatte og beboere

Østjyllands Politi modtog klokken 12.29 en anmeldelse om en brand i et rækkehus i Hornslet.

- En ung pige gik forbi og kunne se, at det brænder, og at der kommer sort røg ud. Hun kan se, at der ligger en person derinde, men kan ikke gøre noget på grund af branden, og så ringer hun til alamcentralen, sagde vagtchefen ved Østjyllands Politi lørdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Rækkehuset er en del af det socialpsykiatriske bosted Mølletorvet i Hornslet, og det var ifølge Syddjurs Kommune en hjemmehjælper, der opdagede branden og ringede til brandvæsenet.

Rækkehuset er belligende på Tendrup Møllevej i Hornslet og er en del af et bosted, der er målrettet borgere med en psykiatrisk diagnose og/eller socialpsykiatriske problemstillinger. Beboerne i bostedet er i stand til at bo for sig selv, uden støtte om natten, i weekender og helligdage.

Kommunen aktiverede i forbindelse med branden deres beredskabsplan, som betyder, at der bliver tilkaldt krisehjælp til de ansatte og andre beboere på stedet.

Kender ikke årsagen

De pårørende til den afdøde er blevet underrettet, men der går tid, før det er muligt endeligt at sige, hvad der var årsag til branden, oplyser vagtchefen ved Østjyllands Politi.

- Der er ikke noget, der tyder på, at der umiddelbart er noget mistænkeligt ved det, sagde vagtchefen lørdag.