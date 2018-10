600 vidt forskellige sangere i mangfoldighedskor: - Jeg bliver rørt

Børnhavebørn, teenagere, pensionister, japanere, danskere, multihandicappede og mange flere forskellige mennesker var samlet på Egmont Højskolen fredag med det samme formål.

Alle 600 mennesker var nemlig kommet for at synge.

Læs også Østjysk savværk er leverandør af royalt træ: Vi er pavestolte

- Vi vil gerne understrege livsglæden ved at synge sammen. Sang kan et eller andet. Når man ser på de unge og de ældre, kan man se smilet på deres læber, siger Johannes Schønau, der er lærer på højskolen.

Allerede inden vi var i gang, stod jeg med en klump i halsen, for jeg bliver rørt af det. Jeg bliver rørt af de her barnestemmer, der blandes med de lidt dybere, ældre stemmer. Johannes Schønau, Lærer på Egmont Højskole

Formålet med det mangfoldige kor er at sætte fokus på netop det – mangfoldigheden. Skolen har kurser for handicappede, men i dag var ingen sat i kasser. Handicappede eller ej – de var alle blot sangere i det samme kor.

- Det er mega fedt at være med til det her sammenhold. Man får lov til at synge lidt, og fordi det er et kor, så behøver man ikke være bekymret for, hvordan det lyder for den enkelte, fordi det er sammen med andre, Philip Højgaard-Olsen, der var en af de handicappede i koret. Han går desuden også på Egmont Højskolen.

Philip Højgaard-Olsen er af de 600 sangere i koret.

Arrangementet hedder Samklang, og det finder sted i Hou, hvor højskolen ligger. Og her har opbakningen været stor.

- Jeg har fået opringninger fra byens borgere, der vil dele invitationer ud til alle i postkasserne, for det er vigtigt, det her. Det er vigtigt, at vi laver noget sammen i Hou og bakker hinanden op, siger Johannes Schønau til TV2 ØSTJYLLAND.

Det handler ikke kun om sang

Kæmpekoret skulle i løbet af dagen øve og synge to sange. Danmark af Gnags og With a Little Help from My Friends af The Beatles. Og selvom ingen brokker sig over at synge, er det ikke kun det, der har trukket borgerne i Hou til.

Sangerne kunne ikke have været meget mere forskellige, men humøret var højt, og sammenholdet var til at mærke.

- Jeg synes, det er sjovt, fordi man er så forskellig. Der er så mange aldre og forskellige væremåder. Der er ikke noget, der er perfekt, og det er super fedt. Man behøver ikke have den perfekte sangstemme, man skal bare have det sjovt, siger Jeppe Vestergaard Götke, der er elev på Egmont Højskolen.

Der var dog nogen i det kæmpekoret, der havde sunget før. Udover skoler og institutioner havde Egmont Højskolen nemlig også inviteret et lokalt kor.

- Det er fantastisk, at det sammenhold, der er i Hou, at det også udbreder sig til de unge mennesker på vores skoler rundt omkring. Vi er meget ydmyge, jeg synes, det er alle tiders, at Egmont tager initiativ til det, siger Peter Larsen, der er korleder for Hou Seniorkor, til TV2 ØSTJYLLAND.

02:27 VIDEO: Selvom der var fokus på de flerstemmige korarrangementer, fulgte der også en lille dans med til sangene. Luk video

Og med så mange så forskellige mennesker, blev selv træningen næsten overvældende. Gamle som unge, høje som lave, børn som voksne – alle sammen sang de med.

- Allerede inden vi var i gang, stod jeg med en klump i halsen, for jeg bliver rørt af det. Jeg bliver rørt af de her barnestemmer, der blandes med de lidt dybere, ældre stemmer. Så jeg tør næsten ikke tænke på, hvor jeg står under koncerten, siger Johannes Schønau.

Læs også Emma på 22 og Emma på 23 kæmper med samme kræftsygdom