600 boliger rives ned: Her er de

Tirsdag har beboere i 400 boliger i Gellerup fået beskeden om, at deres hjem bliver revet ned.

Nedrivningerne er en del af Aarhus Kommunes store plan i forsøget på at forandre Gellerup og Toveshøj fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel.

Planen lægger op til, at der skal nedrives 400 boliger i Gellerup, og det er nu helt klart, hvilke blokke der bliver revet ned. I Toveshøj skal der også nedrives 200 lejligheder, men det er endnu uvist, hvilke 200 boliger det drejer sig om. Det vil først blive besluttet i 2023.

Det er nu blevet offentliggjort, at der bliver revet syv boligblokke ned i Gellerup, som ligger fordelt på Dortesvej, Lottesvej, Karen Blixens Boulevard og Inger Christensen Gade. Foto: Brabrand Boligforening

Beboer: - Jeg er rasende

Lone Kramer har boet i Gellerup i 25 år, men det kan nu være slut. Hun er nemlig én af de beboere, der i dag har fået beskeden om, at den boligblok hun bor i rives ned inden for de næste år, og at hun derfor skal finde et helt nyt sted at bo.

- Det er vanvittigt. Det er fuldstændig forrykt, at rive gode boliger ned. Jeg er rasende, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at genere det her projekt, fordi det ligner ikke noget. Det er hovedløst, og det går ud over mennesker, der i forvejen har alle odds imod sig, siger Lone Kramer, der er førtidspensionist og bor i Gellerup, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er ikke første gang, der skal rives boliger ned i Gellerup. I løbet af de seneste år er der blevet revet 300 boliger ned, og det har gjort, at Lone Kramer har følt sig utryg, og hun har frygtet, at det en dag ville gå ud over hende selv.

Det gør det nu, og selvom hun elsker at bo i Gellerup, har hun ikke tænkt sig at takke ja til at blive genhuset.

- Hvis kommunens plan bliver aktuel, så tør jeg ikke blive ved med at bo her. Jeg har været igennem en nedrivningstrussel før, så jeg tillader mig at trække mig tilbage og nyde livet et andet sted, siger Lone Kramer.

Lone Kramer har boet i Gellerup i 25 år, men nu bliver den boligblok hun bor i revet ned.

Borgmester: - Nedrivningen er nødvendig

Det er Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune, der har indgået en aftale om nedrivningen af boligblokke i Gellerup og Toveshøj.

Og selvom utilfredsheden er stor i boligområderne, slår borgmesteren i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S), fast, at de upopulære nedrivninger ganske enkelt er nødvendige.

- Jeg er glad for, at der på trods af uenighederne, nu er landet en aftale, siger Jacob Bundsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Nedrivningen af boligblokkene i Gellerup sker, for at Aarhus Kommune kan leve op til regeringens ghettoplan. I den står der, at almene familieboliger kun må udgøre 40 procent i de hårdeste ghettoområder.

- Vi kommer til at lave nogle markante forandringer i Gellerup og Toveshøj, som har som mål at skabe bedre livsmuligheder for dem, der bor i området, og det har været helt afgørende for mig, siger Jacob Bundsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Boligforening er ikke tilfreds

Borgmesteren står dog rimelig alene om at være glad for den aftale, der er blevet indgået med Brabrand Boligforening. Boligforeningen havde nemlig langt fra håbet på, at resultatet af den flere måneders lange debat blev, at der i løbet af de næste ti år skal rives 600 boliger ned.

- Nej, jeg er ikke glad for den. Jeg synes, den er for hård. Vi havde foreslået, at et væsentligt lavere antal boliger skulle nedrives, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter omstændighederne mener han dog ikke, at de kunne have fået en bedre aftale.

- Kommunen har brugt den magt, de nu har i forhold til lovgivning til at presse os. Så vi kunne ikke opnå noget bedre end det her, siger Keld Albrechtsen.

Det er kommunens plan, at nedrivningen skal gå i gang 2021. Men Keld Albrechtsen har sine tvivl om, hvorvidt den tidsplan vil holde.

- Det vil kræve, at alle brikker i planlægningsprocessen falder rigtigt. Og det er min erfaring, at der er mange brikker, der kan falde forkert i sådan en proces, siger han.

Aftalen mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune skal formelt godkendes af byrådet og boligforeningens repræsentantskab. Det vil ske den 27. maj, og herefter bliver aftalen sendt til ministeriet.