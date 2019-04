60-årig kvinde greb fat i biltyv og smed nøglerne væk

Torsdag nat klokken 23:21 modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om et røveri ved en OK truck diesel-tankstation på Borumvej ved Tilst.

En 60-årig kvinde var blevet skubbet ud af sin bil, og sparket over skinnebenet.

- Hun holder på tankstationen, og er uden for sin bil med sine nøgler, da en mand hopper ind i hendes bil og prøver at starte den, fortæller vagtchef Stig Heidemann fra Østjyllands Politi.

Damen åbnede døren og tog fat i manden, som sad i hendes bil.

- Han hopper ud og vælter hende omkuld, så hun bliver kastet ned i jorden. Han sparker hende herefter over skinnebenet, siger Stig Heidemann til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var her på tankstationen ved Borumvej og Viborgvej ved Tilst, at en mand forsøgte at stjæle en bil fra en 60-årig kvinde. Foto: Google Street View

Kaster nøglerne væk

Kvinden får kun overfladiske skader, men holdt hovedet koldt i forhold til, at den 26-årige mand ikke skulle have fat i hendes nøgler.

- Hun er så snarrådig, at hun kaster nøglerne væk. Han prøver så at finde dem, men det lykkedes ikke, siger vagtchefen.

Bagefter forsøgte den 26-årige mand, at komme ind i en anden bil, men det forsøg mislykkedes også - derefter prøver han at stikke af.

- Et par vidner løber efter ham, og holder ham fast, indtil en patrulje kommer og anholder ham. Det foregår stille og roligt, fortæller Stig Heidemann til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var på OK´s truck diesel-station her, at en 26-årig mand forsøgte at stjæle to biler. Foto: Google Maps

Manden har overnattet i detentionen og bliver fredag fremstillet for en dommer. Han er kendt af politiet fra misbrugsmiljøet.

Hun går nok til grænsen af, hvad jeg vil tilråde at gøre. Men det er da friskt gjort af en kvinde på den alder, at hun vil fjerne ham fra sin bil. Stig Heidemann, vagtchef hos Østjyllands Politi.

Den 60-årige kvinde har det efterfølgende godt, men er selvfølgelig chokeret. Vagtchefen fortæller, at man altid skal være påpasselig i forhold til at tage fat i personer, som er ved at stjæle eller lave røveri.

- Hun går nok til grænsen af, hvad jeg vil tilråde at gøre. Men det er da friskt gjort af en kvinde på den alder, at hun vil fjerne ham fra sin bil, siger vagtchef Stig Heidemann og fortsætter.

- Det er smart at kaste nøglerne væk. Hvis hun altså selv kan finde dem bagefter - ellers kommer vi gerne med en hundepatrulje, så de bliver fundet.