6 ting du aldrig må sige til dit skolebarn - og hvad du skal sige i stedet

- I det mindste gjorde du dit bedste.

Sådan har mange forældre sagt, når deres barn er kommet hjem med en karakter, der ikke var så god som håbet.

Men det kan gøre mere skade end gavn, lyder det fra forfatter og stifter af Nordic Parenting, Sofie Münster.

- Udfordringen er, at børnene kommer til at tænke: "Okay, jeg har lige gjort mit bedste, og det er åbenbart ikke godt nok, så jeg kan lige så godt lade være med at prøve igen," siger hun i Go' morgen Danmark.

Sofie Münster er forfatter til bogen 'Kærlighed er ikke nok', der giver indblik i den nyeste forskning om, hvordan man får robuste børn. Foto: TV 2

- Du har bare ikke lært det endnu

Hun opfordrer derfor alle forældre til at være mere opmærksomme på at rose deres børns indsats fremfor at fokusere på resultatet.

- Når dine børn præsterer – uanset om de så følte, at det gik rigtig godt eller ikke så godt – så handler det om hele tiden at flytte fokus over på indsatsen. Hvad gjorde du? Hvordan gjorde du det?, fortsætter hun.

Læs også Mor i ulveområde: - Jeg tør ikke lade mine børn løbe i forvejen i skoven

Helt konkret kan man i stedet for at sige "du gjorde dit bedste" bruge en vending som "du har bare ikke lært det endnu".

- Det anerkender, at barnet sidder fast eller er gået i stå, men at man tror på, at det kan flytte sig.

Se flere eksempler på misforståede opmuntrende vendinger nederst i artiklen.

Modvægt til præstationskulturen

Udmeldingen kommer som reaktion på et nyt studie fra Center for Ungdomsforskning, der er udarbejdet efter interviews med elever på 13 ungdomsuddannelser.

Den konkluderer, at der hersker en udbredt præstationskultur på mange skoler, og at den i nogle tilfælde går ud over unges læring.

Læs også Masser af frivillige hjælper i Randers Ugen: - Det giver kulør på hverdagen

- De begynder for eksempel at blive meget strategiske, i forhold til hvordan de skal forholde sig i timen. Man rækker kun hånden op, hvis man er helt sikker på, at man kan svare rigtigt, og man lader være med at stille de dumme spørgsmål, beskriver Sofie Münster, som har læst studiet.

Heri påpeges det også, at en del af de medvirkende elever føler sig stressede eller pressede. Det billede stemmer overens med en række andre danske undersøgelser.

Eksempelvis beskrev Socialministeriet i juni, at 21 procent af eleverne i 8. klasse føler sig pressede ofte eller hele tiden. 53 procent er pressede engang imellem, og 61 procent af de unge peger på, at presset kommer fra skolen.

Læs også Forældreintras afløser er på vej: Skal testes i Aarhus og Odder

Ifølge Sofie Münster spiller forældrene en vigtig rolle, når det handler om at give børn og unge et sundere forhold til at skulle præstere.

- Forældre skal være modvægt til præstations- og perfekthedsidealet. Vi skal være opmærksomme på, at børnene kan ende med at føle, at det, de gør, aldrig er godt nok, siger hun.

I stedet for de der evindelige bedømmelser, hvor det er resultatet, der er i centrum, handler det om at turde træde et skridt tilbage og nogle gange udskifte bedømmelserne med det, man kunne kalde for simpel interesse for sit barn.

Læs også Råd: Forældre bør træne trafikal ilddåb før skolestart

Forældres fokus vil smitte af på børnene

Derfor mener hun, at forældre bør tænke på at omformulere en række af de vendinger, de typisk slynger ud, hvis sønnen eller datteren kommer hjem med et 2- eller 4-tal, selvom han eller hun havde håbet på topkarakter.

- Man kan altid blive bedre, hvis man øver sig. Det er det signal, vi gerne vil sende til børnene: At hvis du giver lidt af dig selv, så får du typisk også noget ud i den anden ende. Du bliver bedre og flytter dig skridt for skridt, siger Sofie Münster.

Læs også Borgere står sammen: Vil have stoppet hashhandel ved skole

Derfor er hendes klare råd til forældre, at de bør gøre det til en mærkesag at fokusere på den proces, børnene har været igennem med en given opgave – også selvom de unge selv måske fokuserer på karakterer.

- Det vil på den lange bane gøre en forskel for dit barn. Det har en betydning, hvilke holdninger og værdier man som forælder møder dem med, siger hun.

- Så kan det godt være, at dine børn fokuserer på resultatet, men hvis du siger: "Herhjemme snakker vi om indsatsen", tror jeg, det på sigt vil gøre, at de stille og roligt begynder at have den stemme inde i sig selv.