58-årig mand fængslet: Havde massevis af skydevåben i hjemmet

En skarpladt pistol gemt i en sofa, et jagtgevær, en signalpistol, en ulovlig peberspray, en totenschläger, en hardball maskinpistol og en del skarpe patroner.

Alt dette havde en 58-årig mand til at ligge i sit hjem i Aarhus V.

Læs også Politi søger vidner: Påsat bilbrand bredte sig til andre biler

Det blev Østjyllands Politi bekendt med tirsdag morgen i forbindelse med en ransagning af den 58-årige mands hjem.

- I forbindelse med en anden sag rettede politiet mistanke om, at han var i besiddelse af våben, og derfor ransagede de hans hjem, siger pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, Janni Lundager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvilken sag der er tale om, kan hun ikke komme nærmere ind på, da sagen stadig efterforskes.

Læs også Aggressiv ko fik Letbanen til at stå stille

Erkender sig delvist skyldig

Onsdag morgen blev den 58-årige mand fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Han sigtes for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder, og han erkender sig delvist skyldig.

Han erkendte sig blandt andet skyldig at have en skarpladt pistol, men nægtede at det var under skærpede omstændigheder.

Ifølge den 58-årige mand havde han tilladelse til at være i besiddelse af nogle af våbene, og derfor kærede han kendelsen.

Den 58-årige mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage.

Læs også Efter dødsulykke: Nu er der bomme ved letbaneoverkørsel