55-årig mand afgået ved døden efter trafikulykke

En 55-årig mand er afgået ved døden efter en trafikulykke på Åby Ringvej i Aarhus.

Det oplyser vagtchef Per Bennekov ved Østjyllands Politi.

Manden var til fods, da han blev ramt af to biler i forbindelse med ulykken, der fandt sted onsdag aften.

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen om ulykken klokken 21.45.

- Han går over fodgængerfeltet i krydset Åby Ringvej og Silkeborgvej, formentligt for rødt lys, siger Per Bennekov.

Update færdselsuheld på Åby Ringvej: Ved uheldet blev en ældre mand ramt af 2 biler og er desværre afgået ved døden. Vi kan endnu ikke sige noget om årsagen til uheldet, da der forestår en del tekniske undersøgelser. Åby Ringvej er igen åben i sydlig retning. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) July 31, 2019

- Her bliver han ramt af en bil, som slynger ham ud på vejen. Her bliver han efterfølgende ramt af endnu en bil.

Manden omkom på stedet, oplyser vagtchefen.

De pårørende til den omkomne, der var fra Aarhus, er underrettet af politiet.

Politiet kan endnu ikke sige noget endeligt om årsagen til ulykken. Det skal tekniske undersøgelser afklare, oplyser Per Bennekov.

- De tekniske undersøgelser mangler, før vi kan slå noget fast, men det tyder umiddelbart på, at manden er gået over for rødt lys, siger han.

Det var her på Åby Ringvej i det vestlige Aarhus, at den 55-årige blev ramt af to biler. Foto: Google Maps

Ingen andre er kommet til skade i forbindelse med trafikulykken.

Politiet er ikke længere til stedet ved ulykkesstedet, og trafikken kører igen normalt, oplyser vagtchefen.

