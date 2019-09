54-årig dømt for at stalke ekskone - overtrådte tilhold 1.500 gange

En 54-årig mand er ved Retten i Aarhus idømt fire måneders fængsel for at stalke sin ekskone, oplyser Østjyllands Politi.

Manden, der er fra Aarhus-området, er dømt for at overtræde et tilhold mod kvinden mere end 1.500 gange ved at sende mails, beskeder og billeder til hende og deres fælles mindreårige børn.

Læs også Hvad kan vi gøre bedre, spørger politiet - nu svarer borgerne

'Ekstremt krænkende'

- Det er ekstremt krænkende og ubehageligt for en person at blive udsat for stalking af den her kaliber, og jeg er godt tilfreds med, at retten nu har besluttet, at manden skal i fængsel i fire måneder. I perioder har han sendt over 20 e-mails til kvinden om dagen, og det siger sig selv, at det har været en enorm belastning for hende, siger anklagerfuldmægtig Jacob Gents fra Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi.

Jacob Gents fortæller, at sagen udelukkende har handlet om stalking digitalt.

Læs også Skærmbesøg i hjemmeplejen: Pleje og omsorg uden hænder

- Vi ser ikke tit sager af den her kaliber, hvor der er så mange overtrædelser, og det har også haft en betydning for straffen, siger Jacob Gents.

54-årig har erkendt det

Den 54-årige fik tilhold mod at kontakte kvinden tilbage i januar 2019. Allerede to uger senere blev han anholdt første gang, da han på få dage havde overtrådt tilholdet 80 gange på få dage. Flere gange siden har politiet anholdt manden for overtrædelse af forbuddet, senest tidligere på måneden.

Onsdag blev manden så idømt fire måneders fængsel. Den 54-årige har ifølge Østjyllands Politi erkendt sig skyldig i alle forholdene, og han modtog dommen.