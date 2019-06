52 vragede politikere får i alt 70 millioner i eftervederlag

En række danske politikere fik ikke genvalg ved folketingsvalget. Men de færdige folkevalgte forlader ikke jobbet på Christiansborg tomhændet.

52 ekspolitikere kan fordele 70 millioner kroner mellem sig over de næste to år i såkaldte eftervederlag - en slags aftrædelsesløn.

Det viser en gennemgang af de folketingsmedlemmer, som ikke har fået genvalg eller stopper af andre årsager i denne valgperiode, som Fagbladet 3F har lavet.

De 52 ekspolitikere vil alle modtage en ekstra månedsløn på 56.494 kroner om måneden i to år. Det svarer til, at de i alt får over 1,35 millioner kroner.

- Jeg tror ikke, at man kan finde noget andet sted på arbejdsmarkedet, hvor man har tilsvarende favorable vilkår, siger Roger Buch, der er chefforsker i samfundsvidenskab ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX), til Ritzau.

- Jeg synes, at det er oplagt at diskutere, om politikerne skal have så meget bedre vilkår end borgerne.

Ingen kontrol

Hvis en politiker får et nyt arbejde i den periode, de modtager eftervederlaget, skal deres nye løn modregnes.

Men ingen holder styr på, om den modregning finder sted i virkeligheden, vurderer Roger Buch:

- Mig bekendt er der ingen kontrol overhovedet. Det er op til den enkelte politiker at gøre opmærksom på det, hvis de får et andet job.

- Det er interessant at holde det op mod andre kontrolsystemer i samfundet. Hvis du er på dagpenge eller kontanthjælp, så er der masser af kontrolsystemer, som holder øje med, om du er kommet i beskæftigelse, siger Roger Buch til Ritzau.

Årets folketingsvalg er af kommentatorer blevet beskrevet som et decideret jordskredsvalg, hvor stemmer har vandret mellem partier i stor grad.

Det får konsekvenser, ikke mindst for en række profiler fra borgerlige partier som Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, som ikke har fået genvalg.

- Det er en usikker branche at være politiker. Man står om op morgenen den 5. juni, og først dagen efter ved man, om man har indkomst eller ej, siger Roger Buch.

Han fortæller at en af grundene til den rundhåndede betaling er for at sikre, at andre tør stille op en anden gang.

En af de folkevalgte, der må se sit mandat forsvinde efter valget, er den nu tidligere leder af Liberal Alliance, Anders Samuelsen.

Men da han - ud over at være medlem af Folketinget - også var udenrigsminister i VLAK-regeringen, modtager han et særligt minister-eftervederlag i 18 måneder.

Det betyder, at han i løbet af de næste to år kan skrabe i alt 2,3 millioner kroner ind i løn fra staten - uden at arbejde.

Også andre afgående LA-ministre får vederlag i millionstørrelsen.

Liberal Alliance ønsker ikke at kommentere eftervederlagene over for Fagbladet 3F.

