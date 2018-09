52-årig kvinde sparkede betjent over knæet

En 52-årig kvinde blev lørdag aften klokken 20.25 anholdt for spirituskørsel ved Grenaa.

- Det er en kvinde, som vi standser for spirituskørsel. Da hun kommer ind på politigården, er hun ikke tilfreds med, at hun er blevet taget med ind, fortæller Per Bennekov, vagtchef hos Østjyllands Politi.

Utilfredsheden munder ud i et overfald mod en af betjentene.

- Det kvitterer hun ved at sparke en kollega over benet, siger Per Bennekov til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er en alvorlig handling, som kan give fængselsstraf.

- Når man sparker en politimand, så bliver man sigtet for vold mod tjenestemand i funktion. Principielt giver det fængselsstraf, men det kræver en juridisk vurdering, fortæller vagtchefen.

Kvinden er blevet løsladt igen, men kan se frem til et retsligt efterspil – både i forhold til spirituskørsel og sparket mod betjenten.

