51- årige Lasse: Min handicapbil er en Mercedes

Lasse Larsen er lam fra halsen og ned, men det forhindrer ham ikke i at udleve sin drengedrøm.

For selvom man lider af en alvorlig rygmarvsskade, som betyder, at man ikke kan betjene en bil på almindeligvis, så kan man stadigvæk godt være flot kørende. Og det er Lasse.

- Min handicapbil er en Mercedes 450 SL, fortæller Lasse Larsen til TV2 Østjylland, da vi møder ham ved hans hjem i Lisbjerg.

Jeg håber, at det, jeg har gjort her, kan være en inspiration til andre med lignende handicap. Lasse Larsen, Lisbjerg

Bilen var Lasse Larsens 50 års fødselsdagsgave til sig selv, og nu har han fået den ombygget og specialindrettet, så han selv kan køre den. Men modsat andre bilister, så styrer han både bremse og speeder med hænderne, og han skal hejses for at komme ind i bilen.

03:19 VIDEO: Se, hvordan Lasse Larsen kommer ind i den ombyggede Mercedes. Det er ikke helt nemt. Luk video

Lasse Larsen arbejdede hos et skadeservice firma og havde et aktivt liv. Men til sin svogers polterabend for 18 år siden, ændrede hans liv sig drastisk. På en forhindringsbane faldt Lasse Larsen ned fra tre meters højde og brækkede nakken. Ulykken gjorde ham fra den ene dag til den anden komplet lam fra armhulerne og ned.

Fik drømmebilen

Og det er ikke tilfældigt, at det netop er denne model, som nu holder i Lasse Larsens garage:

Læs også Hel by står sammen om klovnebil og hospitalsklovnene

- Lige nøjagtig den her bil har jeg set i en serie, da jeg var lille, som hed Dallas, hvor helten, Bobby Erwing, havde netop sådan en. Godt nok i rød, men nu er den sort, og den er jeg også glad for.

Lasse Larsen har nemlig altid været fascineret af biler, men efter ulykken som gjorde, at han resten af sit liv vil være bundet til en kørestol og afhængig af assistance alle døgnets 24 timer, lå det ikke lige til højrebenet for ham, at drømmen, om en bil som denne, ville blive en mulighed.

Jeg har længe gerne ville have en spændende bil som den her, siger Lasse Larsen.

- Jeg har længe gerne ville have en spændende bil som den her, men det er aldrig rigtig blevet til noget, men så har jeg fået inspiration hos andre rygmarvsskadede, som har gjort noget lignende med andre sjove biler, og så tænkte jeg, at nu var det min tur. Derfor fik jeg fat i den her sag.

Læs også Guide til bærplukning: Det skal du huske

Og Lasse Larsen fortryder det ikke et sekund, for følelsen, som han får, når han sidder i bilen, er ubeskrivelige:

- Det er en fantastisk fornemmelse af frihed. Når jeg kommer ud af kørestolen og sidder i bilen, så føler jeg mig næsten som alle andre. Og måske en lille smule mere end alle andre, fordi jeg sidder i den her bil.

På rattet i bilen er en speciel håndholder monteret, og gearstangen er ombygget til et gashåndtag, som kan bremse og sætte farten op.

Han håber nu, at han kan være med til at inspirere andre med handicap:

- Jeg håber, at det, jeg har gjort her, kan være en inspiration til andre med lignende handicap, om at deres drømme godt kan lade sig gøre, selvom de har nogle udfordringer i forhold til andre mennesker.

Mennesker med handicap har flere muligheder i dag i forhold til tidligere

Hos Danske Handicaporganisationer oplever de i høj grad, at mennesker med handicap finder inspiration hos hinanden. Derfor er de glade for inspirationshistorier som Lasse Larsens.

Det var på den røde forhindring i baggrunden, at Lasse Larsen faldt i vandet og blev lam fra armhulerne og ned. Foto: Privat

- Vi lever i en tid hvor viden, teknologi og inspiration er med til at afprøve grænser for, hvad der er muligt. I dag kan mennesker med handicap derfor langt mere, end de tror, siger næstformand hos Danske Handicaporganisationer, Sif Holst.

Jeg ville starte på noget andet, og så lade det her kommer senere.