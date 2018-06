51-årig skal i fængsel efter flere tilfælde af butikstyveri

En 51-årig mand blev søndag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Det skete efter han i går, lørdag, blev anholdt for butikstyveri.

- Han blev anholdt lørdag klokken 15.38, efter at han forsøgte at begå butikstyveri ved et supermarked i Aarhus, siger vagtchef ved Østjyllands Politi Jens Henrik Jensen.

Læs også Lidt for våd byfest: Mand blev slået og sparket

Den 51-årige blev tilbageholdt af personale i butikken, indtil en patrulje nåede frem og anholdt manden.

Varetægtsfængsles

Søndag blev den 51-årig mand så fremstillet i grundlovsforhør i Aarhus. Foruden butikstyveriet lørdag, blev manden også sigtet for flere andre tilfælde af butikstyveri.

Det er over en håndfuld butikstyverier. Han havde en god bunke sager liggende. Jens Henrik Jensen, vagtchef, Østjyllands Politi

- Det er over en håndfuld butikstyverier. Han havde en god bunke sager liggende, siger Jens Henrik Jensen.

Læs også Ikke alle overholdt forbud: Brandvæsen kaldt ud til ulovlige bål

Butikstyven blev ved retten i Aarhus varetægtsfængslet i fire uger.