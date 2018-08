500 samlet til høstfest: Maden skal ikke tages for givet

Tørken har været hård for nogle landmænd i år. Vejret har også betydet, at den store høstfest i Aarhus har måtte flytte.

- Vejret har ikke været med os, så vi har rykket inden for. Det er vi vældig glade for, siger Birgitte Nygaard, projektleder fra Økologisk Landsforening.

Høstfesten er flyttet fra Frederiks Allé til Den Rå Hal på Godsbanen.

Det er Økologisk Landsforening og Smag på Aarhus, som er et natur- og madprojekt under Aarhus Kommune, der for anden gang har arrangeret høstfesten.

- Vi har et ønske om at få bragt land og by tættere sammen. Høsten er en stor del af vores mad, men vi kan konstatere, at høsten ikke er så synlig mere, og ikke har så stor betydning for byboerne, siger Birgitte Nygaard.

Råvarerne er leveret af økologiske landmænd, imens tre aarhusianske restauranter har lavet og serveret maden. Privatfoto.

Fuldstændig udsolgt

Høstmiddagen skal sætte fokus på, hvor maden kommer fra, og vise det til folk i byen.

- Høsten er jo der, hvor vi høster frugten efter det hårde arbejde, landmændene har gjort. Det er grunden til, at vi får mad på bordet, fortæller Birgitte Nygaard.

Det er økologiske landmænd, som har leveret råvarerne til retterne, og de tre aarhusianske restauranter Pondus, Frederiksgade 42 og Estragon, som laver maden.

- Forståelsen hos danskerne for, at maden ikke skal tages for givet, men at det er landmanden, der sørger for, at vi får noget på bordet, siger Birgitte Nygaard.

500 personer har købt billetter til middagen, som koster 250,- kroner stykket. Her skal gæsterne igennem tre retter og blandt andet spise oksekød fra Kalø Økologiske Landbrugsskole.

- Det vil vi gerne bringe ind til byboerne, og tolke høstfesten på en moderne måde. Vi laver den i hjertet af Aarhus for at sætte endnu mere fokus på maden, hvor den kommer fra, og hvordan det bliver produceret, siger Birgitte Nygaard.

Projekt giver Aarhus et godt ry

Kim Gulvad er, udover at være driftschef i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, også projektejer af Smag på Aarhus.

- Det er vigtigt, at vi hele tiden har øje på, at der er land i Aarhus, og har fokus på både land og by. Samtidig er det også rart at tage nogle traditioner frem, som er med til at fortælle kulturhistorie, som høstfesten var i gamle dage, siger Kim Gulvad.

Hvis man tænker sig om, så kan man være med til at højne dyrevelfærd, og livskvaliteten i at spise sundt. Uden bare at tage fra køledisken uden omtanke. Kim Gulvad, projektejer, Smag på Aarhus.

Aarhus vil gerne promovere sig som en kommune, der tænker bæredygtigt. Derfor laver Smag på Aarhus et hav af projekter i løbet af året.

- Det er vigtigt, så børn i en storby som Aarhus ikke glemmer den historie, men kan være med til at forstå, at der er hårdt arbejde bag det, man putter i munden, siger Kim Gulvad.

Han håber, at en fest som denne, kan få nogle til at tænke mere over, hvor maden kommer fra.

- Hvis man tænker sig om, så kan man være med til at højne dyrevelfærd, og livskvaliteten i at spise sundt. Uden bare at tage fra køledisken uden omtanke, siger Kim Gulvad.

Alle 500 billetter til høstmiddagen blev udsolgt i løbet af lørdagen. Privatfoto.

Maden kommer ikke af sig selv

Det er en stor del af omdrejningspunktet for hele festmiddagen. Vigtigheden i, at maden ikke bare dukker op på middagsbordet af sig selv. Og at når tørken rammer landmændene, så har det også betydning for os alle sammen.

- Jeg tror ikke, der er mange, der tænker over det. Langt de fleste af os, tager nok maden forgivet, fordi der er nok af den, siger Birgitte Nygaard, projektleder fra Økologisk Landsforening.

Det håber de, at middagen kan være med til at påvirke. Fejringen af at høsten er i hus efter hårdt arbejde fra landmændene.

- De landmænd, som har leveret råvarerne, er også med til høstfesten. En del af målsætningen er, at de taler med gæsterne, og formidler nogle af de udfordringer, de går med. Så der bliver skabt en større forståelse for, at det der sker i naturen, det har betydning for hvor mange råvarer, der kommer op af jorden, siger Birgitte Nygaard.