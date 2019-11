500 mødte op til demonstration: NEJ til nazisme

- Randers er rummeligt, Randers er mangfoldigt, og Randers er fællesskab. Det beviser vi alle lige nu. Stor tak fordi I er kommet.

Ordene fra borgmester Torben Hansen (A) på talerstolen indrammer meget godt stemningen ved dagens demonstration i Randers. Her var ifølge arrangørerne omkring 500 borgere mødt op for at tage afstand til den seneste tids hadske aktioner rettet mod jøder.

Læs også Jødisk gravplads skændet: 84 gravsten overmalet

- Der er en meget stor forargelse og skuffelse over det, der er sket. Mange har udtrykt behov for at vise, at sådan er Randers ikke. Randers er en mangfoldig by med plads til alle, siger en af arrangørerne Jakob Lausch Krog til TV2 ØSTJYLLAND.

Dagens demonstration kom blandt andet som en reaktion på weekendens hærværk mod 84 gravsten på den jødiske gravplads på Østre Kirkegård.

I weekenden blev 84 gravsten på den jødiske gravplads på Østre Kirkegård væltet eller overmalet. Derudover blev der også kastet maling efter en Davidsstjerne i det centrale Randers.

Læs også Ledende nationalsocialist fængslet for hærværk mod jødiske gravsten

Hærværket på Østre Kirkegård skete præcis 81 år efter Krystalnatten, hvor nationalsocialister raserede blandt andet jødiske butikker, synagoger, boliger og skoler i Tyskland.

05:44 VIDEO: D. 10 november blev den jødiske gravplads på Østre Kirkegård raseret. Det skabte vrede blandt de besøgende. Luk video

Flere politikere – heriblandt statsminister Mette Frederiksen (A) – har været ude at fordømme angrebet.

Onsdag blev to personer anholdt for episoden, og de er nu varetægtsfængslet i fire uger. Den ene af de anholdte er ledende medlem af den nynazistiske organisation Den Nordiske Modstandsbevægelse.

Læs også Sort maling er kastet efter jødisk symbol på en bygning

All we need is love

I dag var der så taler, bannere og fællessang med "Kringsatt av fiender" og "All we need is love". For nogle af deltagerne handlede dagens demonstration om at sende et signal.

- Sådan et angreb på jødernes gravplads er et angreb på værdierne i Danmark. De værdier, som vi skal og bør stå for. Det styrker os at stå sammen om det og mødes og føle fællesskabet. Her mødes vi om at værne om de værdier, vi tror på. Og det er det, det handler om mere end om at være imod noget. Det handler om at stå sammen om det, vi vil og tror på, siger Kirsten Haslund fra Langå til TV2 ØSTJYLLAND.

Jakob Lausch Krogh på talerstolen. Her lagde han blandt andet vægt på, at Randers skal stå sammen om at være et mangfoldigt fællesskab.

- Vi skal have et godt, gammelt Danmark, som vi kendte det fra før racismen. Det ønsker vi igen. Vi vil gerne bakke op om alle de initiativer, som passer på vores land, siger Dorthe Nielsen fra Langå.

Jeg er utroligt rørt. Jeg synes, det er utroligt dejligt, at der er så mange mennesker, der er mødt op og viser, at vi står sammen. Charlotte Broman Mølbæk, folketingsmedlem, SF

Læs også Familie fandt jødestjerne på deres postkasse: - Det rammer rigtig hårdt netop i dag

Også folketingsmedlem Charlotte Broman Mølbæk (SF), som er valgt i Randers, var mødt op til demonstrationen. Og det flotte fremmøde gjorde indtryk på hende.

- Jeg er utroligt rørt. Jeg synes, det er utroligt dejligt, at der er så mange mennesker, der er mødt op og viser, at vi står sammen. Det bekræfter mig også i, at de fleste danskere støtter en mangfoldig måde at leve på, hvor vi kan være dem, vi er, uanset hudfarve, religion eller seksuelle præferencer, siger Charlotte Broman Mølbæk til TV2 ØSTJYLLAND.