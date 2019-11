50 nye robotter hjælper virksomheds økonomi - og de ansattes rygge

50 millioner kroner. Det er prisen, Aktieselskabet Carl Christensen i Brabrand i Aarhus har betalt for 50 nye robotter, der skal hjælpe til i virksomheden fra og med lørdag.

Aktieselskabet Carl Christensen, der er landets største danskejede distributør af autoreservedele, vil ikke erstatte sine medarbejdere med de nye mekaniske kolleger – de skal tværtimod arbejde tæt sammen.

- Mange af vores ting er tunge ting som bremseskiver. Robotterne sørger for at bringe varen til manden, der lægger varen i en kasse – som er i den rigtige arbejdshøjde. Vi vil gerne sikre, at de medarbejdere, vi har, ikke bliver nedslidt, siger Thomas Jensen, der er administrerende direktør i virksomheden.

Lørdag blev den nye hal, hvor robotterne skal bevæge sig rundt, indviget.

Hjælper både ryggen og pengepungen

Robotterne fiser rundt med 11 kilometer i timen, og mens det fremtidssikrer medarbejderne, hvis rygge bliver skånet, er håbet, at maskinerne også fremtidssikrer virksomhedens økonomi.

De 50 robotter skal primært slæbe tunge ting mellem medarbejderne, så deres rygge ikke bliver ødelagte.

Udenlandsk konkurrence presser nemlig autoreservedelsbranchen hårdt.

- Det, vi kan tjene på det, vi sælger, er konstant under pres, og derfor er det et spørgsmål for os om at være med til at sikre, at vi kan håndtere varer billigere og billigere, siger direktøren til TV2 ØSTJYLLAND.

Thomas Jensen er administrerende direktør i virksomheden, og han er glad for den nye investering.

Robotterne bruger mindre plads, og derfor sparer virksomheden værdifulde kvadratmeter. Desuden er de hurtigere og mere præcise end deres menneskelige modparter.

- Man kan godt sige, at robotterne trækker det tunge læs hos os. Jeg tror, det har betydet rigtig meget for vores medarbejdere, at de kan se, at vi vil investere i fremtiden i en branche, som ellers er meget udfordret, siger Thomas Jensen.