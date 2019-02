47.000 LO-medlemmer skal have ny formand

47.000 LO-medlemmer i Østjylland skal have ny formand.

Det står klart, efter Ole V. Christiansen er færdig som formand for LO Aarhus.

- Ole er trådt tilbage af personlige årsager og efter gensidig aftale med bestyrelsen, siger Gert Landergren Due, der er næstformand i LO Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND. Han ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

Aftalen blev indgået i fredags og trådte i kraft med øjeblikkelig virkning.

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 18. februar skal der findes en ny formand.

LO er en paraplyorganisation for fagforeninger, og LO Aarhus repræsenterer cirka 47.000 medlemmer i Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner.

Ifølge Århus Stiftstidende har bestyrelsen for LO Aarhus, på ekstraordinære møder den seneste måned, drøftet Ole V. Christiansens fremtid som formand. Baggrunden er ifølge Århus Stiftstidende, at LO-formanden opførte sig uacceptabelt til en julefrokost for ansatte i LO Aarhus tilbage i december. Det kan du læse mere om her.

TV2 ØSTJYLLAND har tirsdag været i kontakt med Ole V. Christiansen, men han vil ikke kommentere sagen og henviser til Gert Landergren Due.

Ole V. Christiansen er valgt til TV2 ØSTJYLLANDS repræsentantskab af de forskellige LO-organisationer i Østjylland og har derigennem en plads i TV2 ØSTJYLLANDS bestyrelse.