For 45 millioner varme hænder på vej til østjyske kommuner

45 millioner og det løse.

Så mange penge får 22 vuggestuer og børnehaver i tre østjyske kommuner til at ansætte flere uddannede pædagoger.

Det er Randers, Silkeborg og Aarhus kommuner, der kan se frem til at få flere varme hænder.

I den her sammenhæng tæller hver øre og krone, og det kommer til at kunne mærkes derude. Fatma Cetinkaya, børne- og familieudvalget, Randers Kommune

Pengene er en del af en børnepakke fra børne- og socialminister Mai Mercado (K), og de er øremærket institutioner med flest sårbare børn.

Læs også Ditte er ked af sin datters børnehaveliv: - Det er ren sparekniv

I runde tal går 10 millioner til Randers og 4 institutioner med alt 219 børn. Silkeborg får 4,5 millioner til en institution med 98 børn. Aarhus får 30,5 millioner til 17 institutioner med i alt 660 børn.

- Vi ved allesammen godt, at området er presset på ressourcer, og det er dejligt, at der kommer midler til at gøre noget ved det, siger Fatma Cetinkaya, der er næstformand for børne- og familieudvalget i Randers Kommune til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Nogle vil nok mene, at 10 millioner ikke er ret meget, men i den her sammenhæng tæller hver øre og krone, og det kommer til at kunne mærkes derude, det er jeg ikke i tvivl om. Vi sætter pris på alt, hvad vi kan få.

01:47 Mai Mercado kom i aarhusiansk modvind med regeringens ghetto-udspil, da det vil lukke institutioner i udsatte boligområder (indslag fra marts 2018) Luk video

Flere uddannede varme hænder

En del af institutionerne ligger i de områder, som regeringen har udpeget som udsatte boligområder i forbindelse med udspillet om parallelsamfund.

Fordelingen er sket på baggrund af konkrete ansøgninger fra de enkelte kommuner.

Læs også Abdullahi, Joan og Inge synes, tvungen vuggestue er et fejlskud

Pengene skal primært bruges til at ansætte flere veluddannede pædagoger i de udvalgte institutioner, lyder det fra Mai Mercado.

- Hvis man ved skolestart har svært ved at begå sig blandt andre børn, fordi man ikke er blevet støttet i at være nysgerrig eller ikke kan tale et alderssvarende dansk, så risikerer man at få en dårlig start på det, der skulle være en god skoletid, sagde hun i forbindelse med en tidligere pressekonference.

Det er ikke alle institutioner, der har haft mulighed for at få del i pengene, forklarer Mai Mercado.

- Der skal være børn i institutionen, som er udsatte. Mindst 25 procent af børnene skal komme fra forældre, som får et fripladstilskud på 80 procent eller derover. Så der er et krav om en vis grad af udsathed, for at kunne få de her penge, lyder det fra ministeren.

Læs også Ny ghettoaftale: Børn skal i vuggestue 25 timer om ugen

I gennemsnit får de 100 institutioner 800.000 kroner om året i de tre år.

Børne- og Socialministeriet oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at ministeriet ikke ønsker at sætte navn på de forskellige institutioner, der får tilført flere penge.