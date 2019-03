45-årig mand sigtet for drabsforsøg efter skyderi i Odder

Der var ifølge politiet tale om et drabsforsøg, da en 45-årig mand søndag morgen skød en 36-årig mand på en adresse ved Odder i Østjylland.

Derfor blev den 45-årige mand mandag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Han er sigtet for forsøg på manddrab efter skudepisoden.

I retten valgte dommeren, at der var grundlag for at varetægtsfængsle manden i fire uger.

Den 45-årige nægter sig dog skyldig, og han har kæret kendelsen om fængsling til landsretten.

Den 36-årige, som blev ramt af skud, blev behandlet for sine skader på hospitalet i flere timer. Han er meldt uden for livsfare.

Det var på en landejendom nordvest for Odder at skyderiet skete søndag morgen.

To løsladt

I kølvandet på skyderiet blev tre personer anholdt. Det er dog kun den ene af dem, som kommer for retten.

- Efter afhøring har vi løsladt de to andre. De blev ved anholdelsen sigtet for drabsforsøg, men de bliver ikke fremstillet i grundlovsforhør. Så de har efter vores vurdering ikke været med til det, siger Jakob Christiansen, pressemedarbejder ved Østjyllands Politi.

Politiet blev kaldt til adressen nord for Odder klokken 08.31 søndag morgen.

Lokalt opgør

Både skudofferet og de tre personer, som i første omgang blev anholdt, er fra lokalområdet.

Der er formentlig tale om et internt opgør.

- De kender hinanden. Vores vurdering er, at det bunder i en konflikt mellem de to mænd, siger Jakob Christiansen.

Den nærmere relation mellem de to ønsker politiet ikke at komme nærmere ind på.

Intet tyder på, at der skulle være tale om et led i en bandekonflikt.