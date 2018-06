45-årig brækkede begge arme efter flugt på elcykel

En 45-årig mand havde natten til fredag en nat, han nok sent vil glemme. Ikke bare brækkede han begge sine arme, han blev også anholdt af politiet.

Omkring klokken 03.30 opdagede en patrulje manden, der cyklede rundt ved Mariagervej i Randers. Da den 45-årige opdagede politiet, forsøgte han at køre væk fra patruljen.

Men det gik galt.

I Vestergade styrtede manden på cyklen og brækkede begge sine arme.

Sigtet for tyveri

Det viste sig, at elcyklen var stjålet, og i mandens taske fandt politiet blandt andet punge og computere, som også formodes at være at tilhøre andre.

- Der var andre personers navne på de ting, der blev fundet i tasken, så nu forsøger vi at få fat i dem for at se, om de mangler deres genstande, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 45-årige blev hjulpet på hospitalet og sigtet for tyveri. Han nægter at have stjålet tingene.