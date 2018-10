For retten torsdag: 42 nye anklager mod psykisk skrøbelig Yahya Hassan

Det er to år siden, han blev dømt for at have skudt en 17-årig mand i foden nær et pizzeria i det vestlige Aarhus.

Torsdag er Yahya Hassan igen hovedpersonen i en sag ved Retten i Aarhus.

Denne gang er han anklaget for hele 42 lovovertrædelser.

Han skal eksempelvis have stillet sig op på Viborgvej i Aarhus og blottet sit lem, mens han kun var iført skudsikker vest.

03:09 Video: Se dette portræt af Yahya Hassan fra 2016, som blandt andet har interviews med en helt ung Yahya i 2010. Luk video

Knust flaske

I den alvorligere afdeling er han tiltalt for at have stukket ud efter en bekendt med en knust flaske.

Desuden skal digteren gentagne gange have kontaktet en kvinde, som han havde tilhold mod at opsøge.

Yahya Hassan har siddet varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling siden 16. juli.

Anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf, men tager samtidig forbehold for at nedlægge påstand om en såkaldt foranstaltning.

Det kan være en form for behandlingsdom, som kan komme på tale, hvis den tiltalte skønnes uegnet til almindelig fængselsstraf.

Hverken anklager Tanja Fogt eller forsvarer Michael Juul Eriksen kan udtale sig om digterens psykiske tilstand, før retssagen går i gang.

Det er heller ikke muligt at få oplyst, hvordan digteren stiller sig til tiltalen.

01:15 Video: Gense den berømte video fra 2015, hvor Yahya Hassan afbryder en liveudsendelse her på TV2 ØSTJYLLAND og hiver studieværten i slipset. Luk video

Våben og skudsikker vest

Jes Stein Pedersen, litteraturredaktør på dagbladet Politiken, har fulgt digterens opslag på Facebook.

Her har han poseret med våben og iført skudsikker vest.

- For mig at se er der kontinuitet mellem den ungdom, han beskriver i sin digtsamling, og den situation, han befinder sig nu. For han er stadig en mand, som er på kant med loven, på kant med samfundets normer.

00:50 Video: Under kronprinsens fødselsdagsarrangement Royal Run i Aarhus sprang Yahya Hassan ind foran en TV2 News reporter og afbrød sendingen af live-tv. Video: TV2 Luk video

Stærkt bogstof

Det store spørgsmål er, om digteren har en opfølger på vej til sin roste debutudgivelse fra 2013, der med 120.000 solgte eksemplarer blev den hidtil bedst sælgende debutdigtsamling.

- Det var stærkt stof, han skrev på i sin første bog. Og jeg vil gætte på, at det, han har oplevet siden, er lige så interessant.

- Men vi ved ikke, hvordan han har det mentalt. Og vi ved heller ikke, om han stadig har evnen og lysten til at skrive, siger Jes Stein Pedersen.

Forlaget Gyldendal oplyser, at der ikke er planlagt nogen udgivelse med Yahya Hassan.