20-årig ventede på at dreje i kryds - pludselig var hendes bil i rabatten

En 41-årig mand er sigtet for spritkørsel, efter at han mandag eftermiddag gjorde sig særdeles uheldig bemærket i forbindelse med et trafikuheld i Aarhus.

Her kørte manden i spirituspåvirket tilstand op i bagenden af en 20-årig kvindes bil, så kvindens bil blev skubbet tværs over vejen og ud i rabatten.

Læs også Kvinde død i ulykke - blev formentlig 'skubbet' ind i sammenstød

Sammenstødet skete i krydset Tingskov Allé og Kirkevænget i Tranbjerg.

Den 20-årige kvinde holdt i sin bil og ventede på at svinge til venstre, da hun pludseligt blev ramt bagfra af den 41-åriges bil.

- Der var ikke andre i nogen af bilerne, og efter uheldet går de begge to ud af bilerne, og den 41-årige bliver på stedet til politiet ankommer, siger kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var her i krydset ved Tingskov Allé og Kirkevænget, at manden påkørte den 20-årige kvinde.

Alkohol i blodet

Da politiet kom frem, foretog betjente en alkometertest af den 41-årige. Testen viste en promille over det tilladte.

Den 41-årige mand blev anholdt og sigtet for spritkørsel.

- Når alkometeret har påvist en promille over det tilladte, så tager vi også en blodprøve, som definitivt vil afgøre, om han har kørt spritkørsel. Vi afventer lige nu resultatet af den blodprøve, siger kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Ingen kom alvorligt til skade ved uheldet.

Læs også Kvinde taget for spritkørsel med tre børn i bilen