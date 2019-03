400 nye gratis p-pladser: - Det er sund fornuft

Over alt i Aarhus Midtby kan man spotte folk, der leder efter p-pladser. Sneglekørsel frem og tilbage igennem de samme gader med ansigtet presset ekstra langt frem i forruden er et af deres kendetegn.

Nu bliver det lidt lettere for de evigt søgende.

Ved det gamle amtssygehus på Tage-Hansens Gade ved Den Gamle By kan man fra og med i dag parkere helt gratis på de 400 p-pladser.

Kortet viser, hvor de gratis p-pladser ligger.

- Jeg synes jo selv, det er sund fornuft. Vi har et område, der står ubenyttet hen i en periode, og vi har mangel på parkeringspladser til blandt andre vores besøgende i Den Gamle By og beboerne i området, så derfor har jeg besluttet, at de skal være gratis, siger rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Rådmanden har stemt imod den gældende parkeringspolitik i kommunen, der gør det dyrere at parkere i centrum af Aarhus, men ifølge ham har han kunne træffe beslutningen om de 400 gratis pladser i sin funktion som rådmand for Teknik og Miljø.

Midlertidig løsning

Tidligere har man skulle betale, når man havde et ærinde på sygehuset på Tage-Hansens Gade, men nu er sygehuset flyttet til Skejby, og Aarhus Kommune har overtaget grunden og bygningerne.

Området skal i de kommende år udvikles til en ny central bydel i Aarhus, og første spadestik bliver taget tidligst i i slutningen af 2020.

Derefter er p-pladsers fremtid usikker.

Indtil videre kan man dog holde gratis på pladserne, så længe man har lyst. Der er ingen tidsbegræsning på de 400 pladser.

Andre byer er også gratis

I Silkeborg har de ligeledes gjort det gratis at parkere i midtbyen. Den 1. februar blev det gratis at parkere på 800 pladser de første to timer.

Tilhængerne af forslaget brugte især argumentet, at gratis parkering vil gavne handelslivet og gøre det mere attraktivt at gøre sine indkøb i Silkeborg frem for andre steder, og det var flere borgere enige i:

- Jeg synes, det er rigtig fedt, men jeg er også tit inde i byen. Nogle gange handler jeg på nettet og i forhold til måske at komme lidt oftere ind til byen at shoppe, så er det helt klart en fordel, at det nu er gratis de første to timer, sagde Eline Stensbjerg fra Sejs.

- Jeg synes, at det er en god idé. Jeg synes, vi i forvejen betaler nok i skat og så videre, så det er en god idé, sagde Flemming Jespersen fra Silkeborg.

Hver enkelt p-plads, som midtbyen får, er en god ting, men det er jo ikke noget, der gør en stor forskel, fordi der er langt at gå fra det gamle amtssygehus, Claus Bech, direktør, Aarhus City Forening

Også i Horsens har de indført gratis parkering de første to timer for at lokke flere handlende til.

- Jeg har et håb om, at det vil kunne trække flere kunder til butikkerne, det vil man gerne have i en by af vores størrelse, det er der ingen tvivl om, fortæller borgmester i Horsens Kommune Peter Sørensen (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Mens håbet i Horsens er, at den gratis parkering kan give flere besøgende i butikkerne, er det ikke den forventning, der er i Aarhus til de nye gratis holdepladser.

- Hver enkelt p-plads, som midtbyen får, er en god ting, men det er jo ikke noget, der gør en stor forskel, fordi der er langt at gå fra det gamle amtssygehus, siger Claus Bech, der er direktør for Aarhus City Forening.

Det betyder dog ikke, at han ikke kan se fidusen i de 400 økonomivenlige pladser, for selvom butiksejerne nok ville hilse tætterebeliggende parkeringspladser velkomne, så er der andre aktører, der er glade for lige præcis den beliggenhed, de har.

- Man kan jo kun hilse dem meget velkomment. Det er jo en rigtig god ide for Den Gamle By. De har kæmpet i mange år og har mange parkeringsproblemer, siger Claus Bech til TV2 ØSTJYLLAND.