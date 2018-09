400 handicappede løb sig til guldmedaljer i Mindeparken

Tirsdag blev der i bagende sol løbet til den store guldmedalje i Mindeparken i Aarhus.

For tiende år i træk var 400 løbere med et handicap mødt op for at tilbagelægge en løberute.

Klar til start!

- Deltagerne er fra 5. klasse og opefter, der er også voksne med, siger projektleder Birgitte Søndergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Løbet bliver afholdt hvert år og udspringer af projektet 'Aarhus har en fed plan. Løbet er arrangeret af Pædagogisk Afdeling, Børn og Unge i samarbejde med Aarhus Motion.

- Stemningen er god, som den pelejer at være. Der bliver løbet, hygget, spist og bagt snobrød, siger Birgitte Søndergaard.

Snobrødshygge efter løbet.

Simpel ramme

Opskriften på løbet er ret simpel og let at tilpasse løbernes niveau.

- Først er der opvarmning. Så er der lavet en runde i Mindeparken, hvor man kan løbe alle de runder, man vil. Når man er færdig, kan man få vand og en sandwich og hænge ud på græsset, siger Birgitte Søndergaard.

En medalje får deltagerne også hængt om halsen.

Medaljen betyder meget.

- Det betyder rigtig meget for dem. Det er en anerkendelse af deres præstation. Det er ikke sådan, at medaljerne bliver gemt væk. De fleste går stolt rund med den, siger Birgitte Søndergaard.