40 eller 90 kroner - prisen på cigaretter er nu et tema i valgkampen

40 kroner eller 90 kroner? Prisen på cigaretter har før været et stort debatemne.

Og nu er prisen på en pakke smøger også blevet suget ind i valgkampen.

For hvis det står til Henrik Vinther Olesen og Radikale Venstre skal prisen på cigaretter fordobles.

- Jeg synes, at 90 kroner er et godt niveau. Det skal være så tilpas dyrt, at man virkelig skal tænke over det, før man køber 20 Prince, siger Henrik Vinther Olesen, der er folketingskandidat for Radikale Venstre, til TV2 ØSTJYLLAND.

I Norge koster en pakke cigaretter over 90 kroner, og her ryger kun 3 pct. af de unge mellem 16 og 24 år. For 12 år siden var det 23 pct. af de unge, der røg cigaretter.

Norge som forbillede

Det er vores naboland Norge, der er et forbillede i debatten om cigaretpriserne. Efter at Norge satte prisen på en pakke cigaretter op til 90 kroner, formåede man at sænke antallet af unge rygere drastisk.

- For mig er det altoverskyggende, at unge ikke begynder at ryge, siger Henrik Vinther Olesen.

Folketingskandidat for Liberal Alliance, Jens Meilvang, er enig med Henrik Vinther Olesen i, at unge ikke skal begynde at ryge. Dog mener han også, at man skal informere og vejlede de unge i stedet for at hæve prisen på cigaretter.

- Hvis man bruger argumentet med alle de ting, så skulle cigaretter, alkohol, slik og McDonalds forbydes. Så nej, vi tror mere på, at vi skal oplyse de unge om, at det er dumt at ryge, siger Jens Meilvang til TV2 ØSTJYLLAND.

I Folketinget spænder holdningerne bredt. Alternativet mener, at cigaretter skal koste 80 kroner. Konservative og Enhedslisten siger, at prisen skal være 60 kroner. Socialdemokratiet vil lave en differentieret model, så det bliver dyrere for unge mennesker at ryge.

Delte meninger på gaden

Det er ikke kun i Folketinget, at holdningerne spænder bredt. På gaden i Aarhus er der også delte meninger om, hvor vidt cigaretpriserne skal stige eller ej.

Én af dem, der mener, det er en dårlig idé at sætte prisen på cigaretter op, er Mads Malmros fra Aarhus. Han ryger til dagligt, og hvis man spørg ham, så vil prisen ikke ændre på, om folk har lyst til at ryge.

Kammeraterne Kennet Rosted (t.v.) og Mads Malmros er ikke enige om, hvilken effekt en prisstigning på cigaretter vil have.

- Hvis folk har lyst til at ryge, så skal de gøre det. Jeg tror, der er flere, der begynder at ryge, hvis man sætter prisen op, fordi det bliver en speciel ting at gøre, siger Mads Malmros.

Mads Malmros tilbragte mandag forårsdagen på en cafe i Aarhus sammen med en kammerat, der ikke ryger til dagligt. Og kammeraten havde et noget anderledes syn på, ideen om at sætte priserne på cigaretter op.

- Jeg tror, det ville holde nogle unge fra at ryge eller få folk til helt at hoppe fra smøgerne, siger Kennet Rosted fra Aarhus.

I Danmark koster en pakke cigaretter i dag cirka 40 kroner i gennemsnit.