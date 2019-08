40 år med Smukfest: Byen lever højt på festivalen

Normalt er der godt 19.000 indbyggere i Skanderborg. Men hvert år i en lille uge vokser det tal gevaldigt, når ekstra 50.000 mennesker rykker ind i byen til fest mellem bøgetræerne til Smukfest.

I år har Smukfest 40 års jubilæum, men det er ikke kun dem, der har noget at fejre. Det har Skanderborg-by også, som i mange år har levet højt på festivalen.

Vi har råd til at gøre noget mere for vores klub. Karen Domino, fmd., Skanderborg Lawn Tennisklub

Blandt andet også Skanderborg Lawn Tennisklub som for år tilbage fik den idé, at de ville prøve at få noget ekstra ud af de mange nye naboer.

- Med alle de mennesker skulle vi se, om vi kunne tjene nogle penge. Og så begyndte det i det små, og nu har det så udviklet sig til, at vi sidste år havde tusind gæster, siger Karen Domino, der er formand for klubben, og som arrangerer champagne-brunch.

- Vi har råd til at gøre noget mere for vores klub. Vi har fået nyt tag, nye lædersofaer, og vi kan købe kagemand uden at skulle tænke på økonomien på den måde, som hvis vi ikke havde det, siger Karen Domino.

Analyseinstittutet udarbejdede for ti år siden en rapport. Den viste, at festivalen dengang havde en værdi af 350 millioner kroner - og at den genererede en årlig indtægt til Skanderborg og omegn på cirka 42 millioner kroner.

Ifølge Smukfest vil begge tal sandsynligvis være væsentligt højere i dag.

Smukfest-brandet bliver brugt i salgsannoncer

Hos Nybolig Skanderborg bruger man også festivalen som et trækplaster. Blandt andet står der følgende i en salgsannonce:

"Prikken over i'et; en specialbus kører hvert år direkte til Smukfest - lige til og fra din hoveddør"

- Næsten alle ved, hvad Smukfest er. Og det er et godt referencepunkt at sige, det er noget med skov. Noget med en sø, og det er mange mennesker, der samles. Det er noget af det, Skanderborg kan, siger Søren Stær, der er ejendomsmægler hos Nybolig Skanderborg.

Vi ved, at denne uge er vigtig for vores bosætning, for der er faktisk rigtig mange mennesker, der husker Skanderborg for Smukfest. Lene Langballe, fmd., Skanderborg City

Også formanden for Skanderborg City, Lene Langballe, ser festivalen som en vigtig del for byen.

- Vi ved, at denne uge er vigtig for vores bosætning, for der er faktisk rigtig mange mennesker, der husker Skanderborg for Smukfest. Så det er et dejligt aftryk, vi gerne vil give til folk om, at her er der en by, hvor der sker noget attraktivt, siger hun.

