3F forbyder medlemmer at arbejde for navngivne virksomheder

”Ingen medlemmer af 3F, Fagligt Fælles Forbund, må tage arbejde hos Jyskbyg ApS.”

Sådan lyder den kontante melding fra fagforeningen 3F i gårsdagens udgave af annonceavisen Randers Onsdag. Her har 3F indrykket seks annoncer, hvor de forbyder medlemmerne at tage arbejde for navngivne virksomheder.

Jeg synes, det er ufint på den måde at hænge virksomheder ud i offentligheden. Anders Böttger Sølvsten, formand, Dansk Byggeri Randers

Udover Jyskbyg ApS drejer det sig om Grenå og Omegns Murerfirma, Hornbæk Ejendoms- og byggeselskab, P.D.B. Byg ApS, Downtown Entreprise ApS samt Daniel Byg og Montage ApS.

Sådan har så en af dobbeltsiderne ud i gårsdagens udgave af Randers Onsdag. De seks annoncer var fordelt på forskellige sider i avisen.

I annoncerne står videre, at ”der er iværksat sympatikonflikt fra den 21. august 2019, da virksomheden nægter at indgå overenskomst med 3F, Fagligt Fælles Forbund.”

Der er foreningsfrihed i Danmark, og virksomheder må selv bestemme, om de vil organisere sig eller ej. Derfor vækker metoden undren hos Dansk Byggeri.

- De hænger virksomheder ud på en tarvelig måde, fordi de ikke har tegnet overenskomst med 3F. Jeg synes, det er ufint på den måde at hænge virksomheder ud i offentligheden, siger formand for Dansk Byggeri Randers, Anders Böttger Sølvsten, til TV2 ØSTJYLLAND.

Formand for Dansk Byggeri i Randers, Anders Böttger Sølvsten, er utilfreds med 3F's metoder.

- Jeg synes, det er en form for sherif-metode. Det bør man kunne klare på en mere saglig og faglig måde internt med hver virksomhed, siger Anders Böttger Sølvsten.

3F: Det handler om løn- og arbejdsvilkår

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få fat i samtlige af de seks virksomheder, som bliver nævnt i annoncerne. Vi talte med fire af virksomhederne, men ingen af dem ønskede at stille op til interview om sagen.

3F Randers ønskede heller ikke at stille op til et interview, men sendte i stedet et skriftligt svar. Her skriver formanden for 3F Randers blandt andet, at han er bekymret for, om arbejdsforholdene på de pågældende arbejdspladser er i orden.

Vi er nødt til at sikre, at virksomhederne har ordnede forhold. Ole Christensen, formand, 3F Randers

- Virksomhederne har afvist at gå dialog med os, selv om vi flere gange har forsøgt at få dem i tale. Det her handler om at sikre ordentlige løn og arbejdsvilkår for de ansatte, der arbejder på virksomhederne, hvor vi har medlemmer, skriver formand for 3F Randers, Ole Christensen, i svaret til TV2 ØSTJYLLAND.

3F oplyser i annoncen, at det handler om en sympatikonflikt. Det betyder, at faggrupper organiseret i andre fagforeninger afviser at udføre arbejde for en virksomhed, der nægter at indgå en overenskomst

I skriver i annoncen, at "virksomheden nægter at indgå i overenskomst med 3F.” Hvorfor skal I bestemme det?

- Som fagforening er vi jo sat i verden for at sikre den lille mands vilkår. Vi er nødt til at sikre, at virksomhederne har ordnede forhold. Den danske model er altså sådan, at fagforeninger har ret til at overenskomstdække inden for deres faglige områder, skriver Ole Christensen.