3D-print til kræftpatienter - østjysk hospital går forrest i Norden

Aarhus Universitetshospital er de første i hele Norden til at lave 3D-printede modeller til gavn for patienter med kæbekræft.

De meget præcise modeller kan bruges til at rekonstruere kæbeknogler, så de passer specifikt til den enkelte patient.

Nu hvor vi selv kan gøre det inden for husets fire vægge, kan vi tilbyde det til alle de patienter, der kan have gavn af det. Joakim Lindhardt, diplomingeniør

- Det betyder, at der er langt større mulighed for at opnå noget, der rent kosmetisk ligner den kæbe, man havde før, fortæller diplomingeniør Joakim Lindhardt, der bygger modellerne, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ved hjælp af scanningerne kan der printes modeller af kæbeknoglerne.

Samtidig bliver helingen af den nye kæbe også bedre med denne metode.

- Jo bedre, de to knoglestykker når hinanden, jo bedre bliver det kirurgiske resultat, fortæller Joakim Lindhardt.

Hurtigere behandling

Indtil nu har Aarhus Universitetshospital fået modellerne fra en ekstern leverandør i udlandet, hvilket har givet en længere leveringstid. På grund af en lang behandlingstid var det heller ikke alle patienter, der tidligere kunne få tilbudt behandlingen.

Joakim Lindhardt er diplomingeniør og sammen med kirurgerne udvikler han en plan for, hvordan den enkelte kæbe rekonstrueres bedst muligt.

En af de patienter, der tidligere er blevet opereret for kæbekræft på Aarhus Universitetshospital, er Christian Breinholt fra Grenaa. I 2016 fik han konstateret kæbekræft, efter forandringer i kæben blev opdaget hos tandlægen.

- Det var et chok at blive ramt, og selve operationen var en ordentlig omgang, fortæller han.

Jeg er bare taknemmelig for, at det overhovedet kunne lade sig gøre, og at der er så kompetente medarbejdere. Christian Breinholt, tidligere kræftpatient

Selvom Christian Breinholt ikke kunne få tilbudt 3D-printning under sin behandling, er han glad for resultatet.

- Det ville have været rart, hvis printeren havde været der, men jeg er bare taknemmelig for, at det overhovedet kunne lade sig gøre, og at der er så kompetente medarbejdere i Region Midt, fortæller han.

Efter Christian Breinholt blev opereret i kæben, skulle han igennem et længere genoptræningsforløb.

- Jeg synes, det er genialt og et kæmpe fremskridt.

Glæde på arbejdspladsen

Med den nye metode kan modellerne printes fra dag til dag ud fra kirurgernes scanninger.

- Nu hvor vi selv kan gøre det inden for husets fire vægge, ved vi, at vi kan tilbyde det til alle de patienter, der kan have gavn af det, fortæller Joakim Lindhardt.

Modellerne bliver bygget i flere lag med en særlig software.

For Joakim Lindhardt har den nye 3D-printer også skabt glæde på arbejdspladsen.

- Det er simpelthen så spændende at gå på arbejde, og man kan se og mærke den forskel, man gør, fortæller han.