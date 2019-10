38 køer raserede Sørens have: Ejeren slipper for at betale for skaderne

Forestil dig, at 38 vilde køer raserer din have, din bil og dit hus.

Og forestil dig så, at du selv via dit forsikringsselskab skal betale for de skader, køerne forvolder. Det var virkeligheden tilbage i maj for Søren Vejle-Cassøe fra Nørre Galten ved Hadsten.

- Jeg farer op og ruller gardinet fra, og til min store overraskelse står der så en kæmpe flok køer foran vinduet, siger Søren Vejle-Cassøe til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi er trætte af, at vi står med en lang behandling af sagen, en kamp, vi skulle kæmpe og nu også en lille regning. Det havde vi ikke set komme. Vi startede med at grine af historien, men nu griner vi ikke mere. Søren Vejle-Cassøe, Nørre Galten

Søren Vejle-Cassøe er nu gået på jagt efter, hvad han mener er retfærdighed. Skaderne løb nemlig op på 100.000 kroner, og hovedparten af regningerne har hans eget forsikringsselskab været nødt til at dække, og det gør ham vred.

- Jeg blev lidt rasende. Det er nu fem måneder siden, og det er ærgerligt, vi ikke kan afslutte det på en god ordentlig måde, siger Søren Vejle-Cassøe til TV2 ØSTJYLLAND.

Ingen vil tage ansvar

Landmanden, der ejer køerne, lejer sig ind på en grund, som Favrskov Kommune ejer, og derfor er de også involveret.

Begge parters forsikringsselskaber afviser at tage ansvaret, da der ikke er beviser for, at indhegningen, hvor køerne gik, var misvedligeholdt.

- At det er os, der har bevisbyrden hele vejen igennem, og at det er os, der skal trække det store læs, det bliver man både rasende og lidt ked af. Vi er trætte af, at vi står med en lang behandling af sagen, en kamp, vi skulle kæmpe og nu også en lille regning. Det havde vi ikke set komme. Vi startede med at grine af historien, men nu griner vi ikke mere, siger Søren Vejle-Cassøe til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er tvivl om, hvor tilstrækkelig indhegningen har været.

Tilbage står nu kun spørgsmålet om en selvrisiko på reparation på bilen på 3.251 kroner. Her håber Søren Vejle-Cassøe på en smule oprejsning sammen med sit forsikringsselskab.

- Vi ser på, hvorvidt landmanden kan gøres ansvarlig for de skader, som hans køer har forvoldt. Og der er vi inde og se på, hvor tilstrækkelig indhegningen har været, siger Martin Rundager, der er fagleder i skadeafdelingen hos GF Forsikring, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kunne have gået helt gal

Søren Vejle-Cassøes hus, indkørsel og bil led i den grad under køernes besøg.

Familiefaren priser sig dog lykkelig for, at køerne kom forbi, det tidspunkt som de gjorde. Det kunne nemlig have gået mere alvorligt til.

- Sandsynligheden for at vores datter havde ligget i en barnevogn, hvor de løb forbi, havde været rimelig stor, men det er ikke en tankestrøm, man skal gå ind i, for det er så skrækkeligt at tænke på. Det kunne jo have været med døden til følge, siger Søren Vejle-Cassøe til TV2 ØSTJYLLAND.

Søre Vejle-Cassøe bor i et helt almindeligt nybyggerkvarter i Nørre Galten.