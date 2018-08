38-årig fremstilles igen i grundlovsforhør i sag om mulig krænkelse

En 38-årig mand fremstilles torsdag i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Han sigtes for at have blufærdighedskrænket en seksårig pige i søndags.

Manden blev også fremstillet i grundlovsforhør i mandags. Her besluttede en dommer, at politiet kunne tilbageholde manden i tre dage, mens de samlede yderligere beviser i sagen.

Østjyllands Politi har i løbet af de tre dage blandt andet videoafhørt den seksårige pige og efterforsket sagen yderligere.

- Nu har vi haft mulighed for at videoafhøre pigen og efterforske yderligere. På den baggrund vurderer anklagemyndigheden, at der nu er grundlag for varetægtsfængsling, siger kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi Jacob Christiansen.

Politiet var massivt til stede i Lystrup søndag aften. Foto: Øxenholt foto

Massivt til stede i Lystrup

Politiet fik anmeldelsen om en mulig krænkelse i ved Elstedhøj i Lystrup søndag aften. Herefter rykkede de ud til området, hvor de var massivt til stede resten af aftenen.

Politiet afspærrede et grønt område ved Elstedhøjbebyggelsen. Bebyggelsen består af en række boligblokke, og disse har til fælles en legeplads, som blev afspærret sammen med et større grønt område.

Krænkelsen er angiveligt sket ved Elstedhøj-boligblokkene i Lystrup.

Fandt hurtigt frem til manden

På baggrund af vidneforklaringer og et signalement blev manden anholdt samme aften.

- Vi fik manden anholdt kort tid efter, vi fik anmeldelsen. Ud fra vidners forklaringer og signalement fandt vi hurtigt frem til manden, lød det i mandags fra Jacob Christiansen.