38-årig fremstilles i sag om mulig krænkelse nær legeplads

En 38-årig mand fremstilles i dag, mandag, i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Han blev søndag aften anholdt i en sag om mulig krænkelse nær en legeplads ved Elstedhøj i Lystrup.

Læs også Politiet anholder mand for mulig krænkelse nær legeplads

Politiet modtog en anmeldelse om, at en mand havde krænket en 6-årig pige seksuelt på legepladsen.

- Vi fik manden anholdt kort tid efter, vi fik anmeldelsen. Ud fra vidners forklaringer og signalement fandt vi hurtigt frem til manden, siger kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi Jacob Christiansen.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget nærmere om sigtelsen og tidspunkt for fremstillingen, men oplyser, at de senere i dag melder nærmere ud. Anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre.

Krænkelsen er angiveligt sket ved Elstedhøjboligblokkene i Lystrup.

Afspærrede område

Politiet modtog anmeldelsen klokken 17.10, og rykkede derefter ud til Elstedhøj i Lystrup.

Her afspærrede politiet et grønt område ved Elstedhøjbebyggelsen. Bebyggelsen består af en række boligblokke, og disse har til fælles en legeplads, som blev afspærret sammen med et større grønt område.