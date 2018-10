37-årig dømt for rådhusbrand

Den 37-årige mand, der var sigtet for at stå bag branden på rådhuset i Grenaa natten til den 27. juni, er nu dømt.

Han tilstod både brandpåsættelsen og et indbrud på rådhuset, hvor han havde stjålet en række værdigenstande i form af pynt og elektronik. Til sidst tilstod han desuden at have en større mængde amfetamin på sig, som primært var tiltænkt videresalg.

For det første er det et rådhus. For det andet har han sat ild flere steder, og det viser, at han virkelig har ønsket at gøre skade. For det tredje er der gjort skade for 4-5 millioner kroner. Rosa Pape, Anklager for Østjyllands Politi

Retten gav sammenlagt manden en dom på 3½ års fængsel, som den 37-årige modtog.

Grenaa Rådhus. Foto: Google Street View

- Det er jeg meget tilfreds med. Retten gav mig medhold i min påstand om, at der var tale om særligt skærpende omstændigheder, så jeg er glad, siger Rosa Pape, der var Østjyllands Politis anklager i sagen.

Flere grunde til skærpede forhold

En brandspåsættelse ville normalt ikke give så hård en straf, men flere ting gjorde sig gældende i vurderingen om at dømme for særligt skærpede omstændigheder.

- Der er sådan en treenighed i de skærpede omstændigheder. For det første er det et rådhus. For det andet har han sat ild flere steder, og det viser, at han virkelig har ønsket at gøre skade. For det tredje er der gjort skade for 4-5 millioner kroner, siger Rosa Pape til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 37-årige blev kort efter branden anholdt sammen med en 33-årig mand. De blev begge sigtet for både indbrud og brandstiftelse, men den 33-årige blev kun dømt for indbruddet, hvilket resulterede i tre måneders fængsel.